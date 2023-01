Sieg im hitzigen Derby-Finale: Ergolding Niederbayerns Hallenkönig Hallenmeisterschaft: FCE entthront Eintracht Landshut und fährt zur Bayerischen Meisterschaft +++ Vornbach sichert sich Platz 3

Stadtderby also im Endspiel! In einem hitzigen Duell war der FC Ergolding den Tick effizienter und abgezockter. Kapitän Dennis Skora brachte mit einem wuchtigen Schuss seine Ergoldinger in Führung. Die Mannschaft von Coach Michael Heckner stand sicher und ließ der Eintracht nicht viele Chancen. In der Schlussminute musste Landshut alles riskieren und nahm den Schlussmann raus. Der Schuss ging allerdings nach hinten los. In der eigenen Hälfte vertändelte die Eintracht den Ball, Max Blass sagte danke und hob das Leder zum 2:0 und damit zur Entscheidung in die Maschen. Der FC Ergolding hat sich den Titel Niederbayerischer Meister verdient und fährt am 28. Januar zur Bayerischen Meisterschaft nach Kronach in Oberfranken."Wenn man den ganzen Tag betrachtet waren wir die beste Mannschaft des Turniers, auch wenn wir einige brenzlige Situationen überstehen mussten. Wir wollen uns nun bei der Bayerischen Meisterschaft so teuer wie möglich verkaufen. Zur Bayerischen hat`s der FC Ergolding noch nie geschafft. Meine Jungs müssen sich immer anhören, wie toll wir früher waren. Mein Kapitän ist Jahrgang 2000, der Rest ist jünger. Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Entwicklung", sagte Ergoldings Trainer Michael Heckner nach dem gewonnenen Endspiel.