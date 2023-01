Sichert Perspektivliga dem Kreis Münster den zweiten Direktaufsteiger? Der Fußball-Kreis Münster hat wie viele andere Kreise mit dem vermehrten Abmelden von Mannschaften im Seniorenbereich zu kämpfen.

Ein negativer Nebeneffekt ist, dass voraussichtlich zur kommenden Saison der zweite Direktaufsteiger zur Bezirksliga verloren geht ( wir berichteten ). Nun soll ab dem Sommer eine "Perspektivliga" als Kreisliga D mit maximal acht Mannschaften pro Staffel eingeführt werden, um auch Vereinen und Mannschaften mit einem kleinen Kader einen angemessenen Spielbetrieb zu ermöglichen. So schreibt es der Fußball-Kreis Münster in seiner Pressemitteilung. Ein guter Schachzug, denn wahrscheinlich würde schon eine Staffel mit acht zusätzlichen Mannschaften zunächst wieder dauerhaft den zweiten Direktaufsteiger sichern.

Die Pressemitteilung im Wortlaut:

Pilotprojekt im Kreis Münster: Fußball-Kreisligen werden mit einer Perspektivliga ergänzt

Der FLVW Kreis Münster stellt sich den Herausforderungen der aktuellen Entwicklungen und geht mit einer ersten Maßnahme gegen das vermehrte Abmelden von Mannschaften im Seniorenbereich vor.

Um Vereinen und Mannschaften mit einem kleinen Kader einen angemessenen Spielbetrieb zu ermöglichen, wird ab der kommenden Saison eine „Perspektivliga“ die Kreisligen der Senioren ergänzen.

In dieser Liga, die spieltechnisch als Kreisliga D unter den C-Ligen eingegliedert wird, sollen vor allem Mannschaften spielen, die in personellen Engpässen geraten sind oder sich im Aufbau befinden. Auch für Ü 32 Teams, die sich mehr Spiele wünschen, kann diese Liga eine Alternative sein.

In der neuen Perspektivliga soll im Regelfall nur alle zwei Wochen ein offizieller Spieltag angesetzt werden. Zudem sind die Mannschaften freier mit Spielverlegungen. Spielausfälle aufgrund Nichtantritt einer Mannschaft sollen hier gar komplett vermieden werden.

Wenn eine Mannschaft im Folgejahr über einen breiteren Kader verfügt, kann sich die Mannschaft wieder im normalen Spielbetrieb der Kreisliga C eingliedern lassen. Damit das möglich ist, ist jeder Tabellenplatz in der neuen Liga aufstiegsberechtigt. Absteiger aus der Kreisliga C wird es dagegen nicht geben. Die Teilnahme in der Perspektivliga, die auf Verbandsebene als Pilotprojekt gilt, ist rein freiwillig.

Andree Kruphölter, Vizepräsident Fußball des FLVW, begrüßt das Projekt des Kreises Münster: „Ich bin immer froh, wenn Kreise den Mut haben, neue Dinge auszuprobieren, um den Vereinen entgegenzukommen. Das Pilotprojekt des Kreises Münster ist enorm spannend und hilft möglicherweise Mannschaften, den Spielbetrieb aufrechtzuhalten.“

Der Kreisvorsitzende Norbert Krevert sieht darin auch eine Chance, verlorene Teams zurückzugewinnen oder neue Teams zu gewinnen: „Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Liga schon in dieser Saison einige Mannschaften hätten retten können.“ Der Vorsitzende des Kreisfußballausschusses, Helmut Thihatmar, ergänzt: „Trotzdem handelt es sich um eine Testphase und die Vereine entscheiden am Ende über das Angebot.“