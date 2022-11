Shala-Elf marschiert – Türk Spor Garching auf Kurs: „Müsste schon viel schief laufen“ Garching-Cheftrainer Shala im Interview

Garching - Im letzten Jahr noch bitter in der Relegation gescheitert und dieses Jahr mit acht Punkten Vorsprung auf Kurs Kreisliga. Der FC Türk Spor Garching hat die bittere Niederlage letztes Jahr gegen den SV Niederroth gut verkraftet. Mit 31 Punkten aus zwölf Spielen und einer beeindruckenden Tordifferenz von 40 sieht es aus als würde der Verein den angekündigten Aufstieg ohne Relegation schaffen können. Cheftrainer Gzim Shala erläutert die Gründe für die starken Leistungen.

Servus Gzim! Mit 31 Punkten steht ihr an der Spitze der Kreisklasse München 2. Wie hast du die Saison bisher erlebt?

Wir haben ganz klar die Lehre aus der letzten Saison gezogen. Wichtig war es, von Anfang an das Zepter in die Hand zu nehmen, um so wenig Zufälle wie möglich geschehen zu lassen. Wir konnten mit einem starken, jungen Kader in die Vorbereitung gehen und haben hart gearbeitet. Unser Vorteil war es, dass wir während der Vorbereitung nahezu keine Urlaubsausfälle hatten und voll durchziehen konnten. Das hat man dann direkt auch in den ersten Partien gemerkt und wir holten einen Sieg nach dem anderen. Im Oktober war es dann heftig. Durch die Pokalpartien und Nachholspiele hatten wir viele englische Wochen, die sich in den Partien gegen Nord-München Lerchenau und München 1954 bemerkbar machten. Wir sind trotzdem auf einem sehr guten Weg und wollen jetzt die Hinrunde mit einem Sieg gegen die Reserve von Unterföhring abschließen. Worüber ich mich zudem sehr freue, ist die „Fairness-Tabelle“. Dort sind wir erster Platz und das macht mich stolz.

Werdet ihr in der Winterpause noch nachrüsten, was den Kader anbelangt?

Wir konnten im Sommer tolle Neuzugänge bekannt geben. Auch im November sind nochmal junge Spieler dazu gekommen. Wenn wir die Rückkehrer noch dazu nehmen, sind wir absolut top besetzt im Kader. Wir haben zudem nie eine Trainingsbeteiligung unter 15 Spielern. Es müsste also viel schieflaufen, wenn wir mit dem Kader unsere Ziele nicht erreichen könnten.

Wie geht ihr die kommende Winterpause an?

Wir hatten sehr intensive Phasen in der Hinrunde und haben wie bereits gesagt hart gearbeitet. Ich denke alle miteinander haben sich ein bisschen Pause verdient, bevor es dann wieder richtig losgeht. Zudem sind wir noch in Gesprächen bezüglich eines Trainingslagers, aber selbst wenn das nicht zustande kommen sollte, werden wir unsere Vorbereitung wie geplant durchziehen. Dazu kommen im Januar auch ein paar Hallenturniere, an denen wir teilnehmen. Aus meiner Sicht kann man da im Technik-Bereich richtig gut arbeiten.

Lass uns noch zusammen auf die restliche Saison blicken. Der Aufstieg ist das klare Ziel, oder?

Definitiv! Wir haben noch das Spiel gegen die Reserve von Unterföhring und dann werden wir, wie gesagt nach einer kurzen Pause voll anpacken. Natürlich kann immer was passieren, jedoch bin ich überzeugt davon, mit meiner Mannschaft den direkten Aufstieg zu packen, wenn wir wie bisher weitermachen. In den Luxus mehr Spiele zu bestreiten als geplant (Relegation) sind wir letztes Jahr gekommen. Dieses Jahr können wir darauf gerne verzichten (lacht).

Vielen Dank für das Interview!