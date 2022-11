SGM Bad Buchau: Ist die Luft schon raus??...



Nach anfänglichem Abtasten, verlegten sich die sicher verunsicherten Teams auf das gute alte "Hoch und weit bringt Sicherheit" . Und die Daugendorfer konnten das etwas besser, hatten nach einem langen Ball in den Strafraum eigentlich eine 100%-ige, wie man das so schön nennt... Jonas Gnann mit einer geilen Fussabwehr und den zweiten Schuss grätschte Matze Fischer zum Eckball raus, 5 Minuten später wieder so eine Bogenlampe und im kurzen Eck parierte Jonas erneut... auf der anderen Seite hatte dann Soha die Führung auf dem Fuss, ein Daugendorfer warf sich dazwischen... Dann kam die SGM zu einem guten Angriff und einem Eckball... den Abpraller nahm Friedrich Zell direkt und hämmerte den Ball ins Eck... Führung für die SGM vom Federsee! Das Tor gab Rückenwind und die SGM Federsee übernahm die Oberhand im Spiel... war über Johannes Rehberg und Sohaib Ziani immer wieder gefährlich vorm Tor... und dann gabs wieder den Rückschlag... Langer Ball auf Rechts, wir zu passiv und die gewollte Flanke war so schlecht, dass Sie schon wieder genial war und hinter Jonas im lange Eck einschlug... 1:1 in der 26. Minute... Und dann passiert auch wieder was nicht passieren darf, die Mannschaft knickt ein... Kopf runter und die nächsten 5 Minuten hast dann Glück dass du nicht gleich noch eins bekommst... Nach einem Ballverlust im Aufbau lief ein Daugendorfer allein aufs Tor... Jonas parierte Weltklasse mit dem Fuss zur Ecke... doch solange die Gäste sich noch auf die Schultern klopften, führte die SGM Daugendorf/Unlingen schnell aus, Flanke Kopfball Tor... das 2:1.... Boaaaaaah das nervt so langsam richtig, solche Tore zu bekommen...

