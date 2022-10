– Foto: Andreas Santner

SGM Bad Buchau: Derbysieger Derbysieger HEY HEY

In der Jugend arbeiten die beiden Vereine inzwischen sehr gut zusammen und kämpfen in der SGM Federsee gemeinsam um Punkte... bei den Aktiven stand heute daher ein ganz besonderes Spiel auf dem Programm, denn der SV Betzenweiler, der in den letzten Jahren mehrfach hauchdünn am Aufstieg in die Bezirksliga scheiterten und die SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach die in der letzten Saison den Gang in die A-Klasse antreten mussten... auf Grund der Konstellation sah man den SVB wohl eher in der Favoritenrolle und auch wenn auf beiden Seiten diverse Leistungsträger ausfielen, durften die Zuschauer ein spannendes Spiel erwarten!

Anfangs suchten beide Teams noch ihre Linie und es gab viele Fehlpässe. Dennoch erkämpfte sich der SVB die Feldhoheit und hatte auch die erste dicke Chance: Nach ner Ecke köpfte Fabi Argo in die Ecke und Keeper Flixe die Kracke wäre geschlagen gewesen, doch Freddy Beck stand am Pfosten goldrichtig und köpfte den Ball raus. So langsam fingen sich auch die SGM-ler und fuhren immer wieder gefährliche Konter über Gio und Soha, was in einem Chancenplus für die SGM mündete, ein Pfostentreffer von Steffen Gaiser dann rettete nicht nur die Latte nach einem Kai-Kopfball, auch der SVB-Keeper Kesenheimer konnte sich mehrfach auszeichnen. So gings in die Pause mit einem spannenden 0:0 ​