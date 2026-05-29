SG Wattenscheid 09 schlägt nochmals in der Regionalliga West zu

(v.l.:) Richard Weber, Maximilian Adamski und Ertan Ilce. – Foto: SG Wattenscheid 09

Maximilian Adamski (24) wechselt vom künftigen Ligakonkurrenten 1. FC Bocholt an die Lohrheide und hat bei der SG Wattenscheid 09 einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. Zuvor wurden bereits Illia Poliakov und Elias Demirarslan von RW Oberhausen verpflichtet.

Der 24-jährige gebürtige Bottroper wurde in den Nachwuchsleistungszentren vom FC Schalke 04 und vom VfL Bochum fußballerisch ausgebildet. Bereits in seinem ersten Seniorenjahr spielte Adamski eine wichtige Rolle beim damaligen Regionalligisten VfB Homberg. Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf sicherte sich anschließend seine Dienste, für die er insgesamt 51-mal das Trikot in der Regionalliga West trug. In den letzten anderthalb Jahren spielte er am Bocholter Hünting. Insgesamt bringt der Mittelfeldmann die Erfahrung von 127-Regionalligaeinsätzen mit zum frischgebackenen Rückkehrer in die Regionalliga West.

Adamski: „Die Gespräche mit dem neuen Trainer, sowie den Verantwortlichen waren sehr gut. Das hat mich überzeugt, dass die SG 09 für mich persönlich der richtige Schritt ist. Ich möchte der Mannschaft so gut wie möglich weiterhelfen, damit wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen. Meinen Spielstil würde ich als Stratege im Mittelfeld bezeichnen.“

Przemek Czapp (künftiger Cheftrainer der SG): „Mit Maximilian Adamski gewinnen wir einen sehr spielintelligenten Mittelfeldspieler, der mit seinen Entscheidungen auf dem Platz unserem Spiel den richtigen Rhythmus geben kann. Obwohl Max noch jung ist, bringt er bereits wertvolle Erfahrung aus der Regionalliga mit und passt, mit seiner Art Fußball zu spielen, hervorragend zu unserer Idee bei der SG Wattenscheid 09.“