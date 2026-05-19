SG Wattenscheid 09 holt Regionalliga-Akteur aus Oberhausen Offensivspieler wieder vereint mit Trainer Przemek Czapp von red · Heute, 12:16 Uhr · 0 Leser

(v.l.:) Richard Weber, Ilia Poliakov und Ertan Ilce. – Foto: SG Wattenscheid 09

Die in die Regionalliga strebende SG Wattenscheid 09 hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den 22-jährigen Illia Poliakov vom Regionalligisten RW Oberhausen unter Vertrag genommen. Der gebürtige Ukrainer, der nach der gemeinsamen Zeit beim SC Verl wieder mit dem künftigen SGW-Trainer Przemek Czapp vereint sein wird, unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag.

Der 1,75 Meter große Wirbelwind kam vor vier Jahren aus der Ukraine nach Deutschland und schloss sich der U19 des SC Verl an. Erste Einsätze folgten bereits in der Westfalenliga bei der U23. Czapp holte ihn im Sommer 2023 fest in den Kader der Verler Reserve, wo er mit 26 Toren großen Anteil am Aufstieg in die Oberliga Westfalen hatte. Als persönliches Highlight feierte er am letzten Spieltag sein zwölfminütiges Drittliga-Debüt im Trikot der Ostwestfalen. Auch in der Oberliga zeigte der Angreifer mit vier Toren und drei Vorlagen aus den ersten acht Saisonspielen sein Können, ehe ihn eine Verletzung stoppte. Trotzdem nahm ihn RW Oberhausen im vergangenen Sommer unter Vertrag. In elf Regionalliga-Einsätzen blieb er allerdings torlos und verbuchte nur zwei Vorlagen für sich.

Stimmen zur Verpflichtung: Czapp: „Mit Illia gewinnen wir einen flexibel einsetzbaren Spieler, der einen stark ausgeprägten Drang Richtung Tor hat und unsere Offensive bereichern wird. Ich kenne ihn bereits aus unserer gemeinsamen Zeit beim SC Verl, wo wir über mehrere Jahre erfolgreich zusammengearbeitet haben und er als wichtiger Bestandteil der Mannschaft maßgeblich zum Aufstieg beigetragen hat. Zudem konnte er dort bereits Erfahrungen im Profibereich sammeln und sein Debüt in der 3. Liga feiern. Umso mehr freue ich mich, dass sich unsere Wege nun bei der SG Wattenscheid 09 wieder kreuzen.