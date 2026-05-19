SG Wattenscheid 09 holt Regionalliga-Akteur aus Oberhausen

Die in die Regionalliga strebende SG Wattenscheid 09 hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den 22-jährigen Illia Poliakov vom Regionalligisten RW Oberhausen unter Vertrag genommen. Der gebürtige Ukrainer, der nach der gemeinsamen Zeit beim SC Verl wieder mit dem künftigen SGW-Trainer Przemek Czapp vereint sein wird, unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag.
Der 1,75 Meter große Wirbelwind kam vor vier Jahren aus der Ukraine nach Deutschland und schloss sich der U19 des SC Verl an. Erste Einsätze folgten bereits in der Westfalenliga bei der U23. Czapp holte ihn im Sommer 2023 fest in den Kader der Verler Reserve, wo er mit 26 Toren großen Anteil am Aufstieg in die Oberliga Westfalen hatte. Als persönliches Highlight feierte er am letzten Spieltag sein zwölfminütiges Drittliga-Debüt im Trikot der Ostwestfalen.
Auch in der Oberliga zeigte der Angreifer mit vier Toren und drei Vorlagen aus den ersten acht Saisonspielen sein Können, ehe ihn eine Verletzung stoppte. Trotzdem nahm ihn RW Oberhausen im vergangenen Sommer unter Vertrag. In elf Regionalliga-Einsätzen blieb er allerdings torlos und verbuchte nur zwei Vorlagen für sich.
Stimmen zur Verpflichtung:
Czapp: „Mit Illia gewinnen wir einen flexibel einsetzbaren Spieler, der einen stark ausgeprägten Drang Richtung Tor hat und unsere Offensive bereichern wird. Ich kenne ihn bereits aus unserer gemeinsamen Zeit beim SC Verl, wo wir über mehrere Jahre erfolgreich zusammengearbeitet haben und er als wichtiger Bestandteil der Mannschaft maßgeblich zum Aufstieg beigetragen hat. Zudem konnte er dort bereits Erfahrungen im Profibereich sammeln und sein Debüt in der 3. Liga feiern. Umso mehr freue ich mich, dass sich unsere Wege nun bei der SG Wattenscheid 09 wieder kreuzen.
Weber (Sportlicher Leiter): „Illia passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist jung, gut ausgebildet und entwicklungsfähig. Mit seiner kreativen Spielweise wird er unserem Offensivspiel gut tun. Wir sind uns sicher, dass er bei uns genau richtig aufgehoben ist, um den nächsten Karriereschritt zu gehen. Wir freuen uns, dass er uns ligenunabhängig zugesagt hat.“
Poliakov: „Es ist eine große Ehre für mich, für so einen traditionsreichen Verein wie die SG Wattenscheid 09 spielen zu dürfen. Die vier bisherigen Jahre in Deutschland waren für mich wunderschön. Ich habe jedes Jahr etwas Neues gelernt und hoffe, dass das nächste Jahr noch besser wird, als die vorherigen Jahre. Die 09-Fans können von mir und von unserer Mannschaft attraktiven, offensiven Fussball erwarten. Ich möchte möglichst viele Tore schießen, damit noch mehr Fans in die Lohrheide kommen. Es ist kein Geheimnis, dass ich mein erfolgreichtes Jahr im deutschen Fussball unter Przemek Czapp in Verl hatte. Ich wollte gerne nochmal die Möglichkeit bekommen, im Team von Przemek zu spielen. Ich habe die Zeit mit ihm in Verl sehr genossen, ich weiß, was er von den Spielern fordert und bin überzeugt, dass wir mit ihm in Wattenscheid sehr erfolgreich sein werden.“