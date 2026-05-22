SG Wattenscheid 09: Nächster Neuzugang von RW Oberhausen

Demirarslan wurde in der Jugend des 1. FC Gievenbeck ausgebildet, ehe er sich der U19 des SC Preußen Münster anschloss und daraufhin von 2020 bis 2023 in der U23 in der Oberliga Westfalen zum Einsatz kam. Über den SV Lippstadt 08, bei dem er damals in der Regionalliga Stammspieler war, ging es im Sommer 2024 für den Außenverteidiger zu Rot-Weiß Oberhausen. Insgesamt bringt Demirarslan die Erfahrung aus 62 Regionalliga- und 66 Oberliga-Partien mit. In der abgelaufenen Regionalliga-Spielzeit stand der gebürtige Münsteraner nur in drei Partien in der Startelf.

Richard Weber (Sportlicher Leiter): „Mit Elias gewinnen wir einen Linksverteidiger, der perfekt zu unserem aktiven Spielstil passt. Elias bringt viel Offensivpower mit und verfügt über sehr gute fußballerische Fähigkeiten. Er hat in den letzten Jahren viel Erfahrung in der Ober– und Regionalliga sammeln können und wird unsere Mannschaft auf Anhieb verstärken.“

Przemek Czapp (künftiger Cheftrainer): „Mit Elias Demirarslan bekommen wir einen Außenverteidiger, der flexibel auf beiden Seiten einsetzbar ist. Ich verfolge seinen Weg bereits seit seinen ersten Schritten in der Regionalliga beim SV Lippstadt 08 und freue mich, dass er sich jetzt für den Weg bei SG Wattenscheid 09 entschieden hat. Mit seiner Ruhe am Ball und seiner mannschaftsdienlichen Spielweise wird er unserem Spiel viel Stabilität geben.“

Demirarslan: „Zunächst einmal bin ich davon überzeugt, dass Wattenscheid den Aufstieg in die Regionalliga schafft, dennoch habe ich ligaunabhängig unterschrieben, weil mir die Perspektive sehr zusagt. Die Gespräche mit allen Verantwortlichen war durchweg positiv. Ich habe dadurch eine sehr gutes Gefühl von dem Verein vermittelt bekommen und das war für mich, bei meinen Vereinswechsel, ein sehr wichtiges Kriterium. Die 09-Fans können sich auf einen ballsicheren und dynamischen Links/-Rechtsverteidiger freuen, der auch einen guten Torabschluss hat. Durch meine zwei Jahre bei RWO weiß ich außerdem, worauf es ankommt, um in der Regionalliga zu bestehen. Ich bin mir sicher, dass ich mit dieser Erfahrung der SG 09 weiterhelfen werde."