SG Walhalla: Schenk macht Platz für Holzreiter Maik Holzreiter bildet ab sofort ein Trainertandem mit Davut Arslan – Zwei Neuzugänge gibt's für den anstehenden Abstiegskampf auch

„Gemeinsam spielten wir damals in der Burgweintinger Jugend unter Günter Brandl, von dem wir beide sehr viel haben mitnehmen dürften. Günter war mein bester Trainer überhaupt“, lobt der 26-jährige Arslan, der seit 2019 mit Simon Schenk die „Walhalla“ gecoacht hat. „Simon ist selbstständig, ist zeitlich sehr eingespannt. Zudem war es eigentlich sein Wunsch, als Spielertrainer zu agieren. Leider wurde er immer wieder durch Verletzungen ausgebremst“, erklärt Arslan. Schenk konnte seit dem Sommer 2019 nur einen Einsatz im Kreisliga-Team verbuchen. Ganz verzichten müssen die SG-ler allerdings nicht auf Schenk: „Simon versucht endlich wieder fit zu werden. Sollte er das schaffen, wäre er als Spieler natürlich eine enorme Verstärkung für unser Team. Auch so hat er angeboten, jederzeit dazuzuhelfen, wenn wir Unterstützung benötigen“, berichtet Arslan, der in der Winterpause gemeinsam mit der Abteilungsführung um Martin Kocyba und Bernhard Adler an Maik Holzreiter herangetreten ist. „Wir wussten, dass Maik gerne im Trainerbereich etwas machen würde. Und wir sind sehr froh, dass er die Aufgabe angenommen hat.“



Die SG Walhalla steckt nämlich in der Kreisliga 1 voll im Abstiegskampf, überwintert mit 15 Punkten (3/6/7) auf dem vorletzten Tabellenrang. Allerdings hat man noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Am 18. März startet Walhalla gegen den Wiesent (18), dann folgt die Partie gegen den Letzten Mintraching (10). „Ich freue mich auf die neue anspruchsvolle Aufgabe, nehme die Herausforderung gerne an. Bei der SG Walhalla fühlte ich mich vom ersten Tag an bestens aufgehoben. Bis auf die derzeitige Punktausbeute passt hier alles“, erklärt Holzreiter, der im Sommer 2021 von Barbing zur SG kam. Bisher fungierte er als stellvertretender Kapitän neben David Doblinger. In der Jugend kickte er für den SSV Jahn und für den SV Burgweinting, für den er anschließend bis 2020 im Herrenbereich im Einsatz war. Unter anderem war er ein Erfolgsgarant in der Saison 2018/19, als der SVB den Sprung in die Bezirksliga geschafft hat. Holzreiter ist wie Arslan und Schenk 26 Jahre alt.



Zur Winterpause durfte das Trainerduo zwei Neuzugänge begrüßen. Und zwar wechselten Emil Peithner (SV Moosham) und Valentin Fahrnbauer (SC Mautern) zur Walhalla. Beide kickten bereits im Jugendbereich beim Verein. „Wir freuen uns sehr. Emil und Valentin, der die letzten Jahre studienbedingt in Österreich verbracht hat, sind gute Fußballer, die charakterlich gut zu uns passen“, erklärt Arslan.



Nach der Winterpause soll fleißig gepunktet werden. „Wir werden alles dafür tun, um den Liga-Verbleib zu schaffen, möglichst schnell von unten raus zu kommen. Mit der Qualität unseres Kaders haben wir im Abstiegskampf eigentlich nichts zu suchen. Die Liga ist ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen. In den Wochen vor der Winterpause haben wir bereits andeuten können, zu was wir in der Lage sind.“ Arslan und Holzreiter hoffen darauf, endlich von größeren Verletzungen und anderweitigen Ausfällen verschont zu bleiben.



Die Planungen für die neue Saison laufen bereits. Und auch in der Spielrunde 2023/24 möchte die SG Walhalla einen Startplatz in der Kreisliga 1 für sich beanspruchen. „Wir haben noch zehn Spiele in der Restrückrunde vor der Brust. Mein Trainerpartner Maik wird auf dem Platz als Leistungsträger und Sprachrohr vorangehen.“