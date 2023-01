SG Söhrewald verändert ohne Transfers den Kader Spielertrainer Julian Wagner reflektiert die bisherige Saison und sagt, worauf es in der Rückrunde ankommt.

,,Die Probleme haben sich leider schon in der Sommervorbereitung aufgetan, als gleich zwei Stammkräfte die Hinrunde verletzungsbedingt für beendet erklären mussten. Zwei weitere Verletzungen zu Saisonbeginn haben die Kaderstärke leider zusätzlich beeinträchtigt, sodass auch die Trainingsbeteiligung teilweise recht überschaubar war", meint der 26-Jährige.

Aber dafür fanden die Verantwortlichen schnell eine Lösung, indem sie A-Jugendspieler und Akteure aus der Zweiten in die Erste intigrierten. Der Prozess gelang laut Wagner nehzu reibungslos.

Trotz dieser Anfangsschwierigkeiten schaffte es die SG Söhrenwald, noch auf Platz vier zu klettern. ,,Schade ist nur, dass wir aufgrund vermeidbarer Niederlagen nicht am spannenden Aufstiegsrennen teilnehmen", sagt Wagner, der letztlich mit den gezeigten Leistungen seiner Truppe zufrieden war.

"Wir starten am 26. Januar mit der Vorbereitung, sodass wir insgesamt zehn Wochen Pause haben." Die lange Winterpause bislang blieb nicht ungenutzt ,,Wir treffen uns einmal in der Woche zum Kicken in der Halle. Und wir werden in der Vorbereitung den Fokus darauf legen, dass sich der allgemeine Fitnesszustand in der Mannschaft verbessert. Von Athletik-Einheiten mit unserem Physiotherapeuten über intensives Spielen in der Halle ist da alles dabei."