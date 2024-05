SG Pemfling/Katzbach reist zum Nachholspiel nach Lam

(clt): Die SG Pemfling/Katzbach reist am heutigen Tag der Arbeit zum Nachholspiel gegen die SG LohbergI/LamII nach Lam. Nachdem die Partie witterungsbedingt kurz vor der Winterpause nicht mehr gespielt werden konnte und in Lohberg wegen der Grundstückstreitigkeiten der Hauptplatz verkleinert werden musste, findet dieses Nachholspiel auf dem Sportgelände in Lam statt. Dabei geht es für beide Mannschaften um viel, denn beide Teams wollen sich den Relegationsplatz in der Kreisklasse Ost hinter Meister Eschlkam sichern. Aktuell ist die SG Pemfling/Katzbach auf dem zweiten Tabellenplatz, aber die SG LohbergI/LamII hat nur zwei Punkte weniger bei einem Spiel weniger. Die Koszora-Schützlinge wollen in Lam auf jeden Fall punkten, denn damit könnte man den knappen Punkteabstand halten. Dies wird eine enorm schwere Aufgabe für die Gäste aus Pemfling/Katzbach, denn die SG Lohberg/LamII ist zum einem sehr heimstark und kann zum zweiten sowohl spielerisch als auch kämpferisch überzeugen. Erst am vergangenen Sonntag haben die "Wingeier" die verlorengeglaubte Partie gegen Rötz in der Nachspielzeit noch gedreht. Die SG Pemfling/Katzbach möchte an die gute Leistung aus dem letzten Spiel in Chammünster anschließen und mit einer Topleistung in Lam das Minimalziel Unentschieden realisieren. Besonders torgefährlich sind neben Toptorjäger Hutter auch noch Vogl, Weiß und Ammon. Die ersten drei waren auch die Torschützen der SG LohbergI/LamII beim 3:1-Hinspielsieg in Katzbach. Da gibt es am Tag der Arbeit sicher viel Schwerstarbeit für die Abwehr der Gäste, aber trotzdem steht für die SG Pemfling/Katzbach eine Revanche für die Hinspielniederlage offen. Das Spiel der Ersten beginnt am heutigen Mittwoch um 15.15 Uhr in Lam, Treffpunkt der Spieler ist um 14.00 Uhr am Sportplatz in Lam.

Auch die Reserve der SG Katzbach/PemflingII steht bei ihrer Nachholpartie in Lohberg vor einer Mammutaufgabe, denn man stellt sich beim eigentlichen Tabellenführer der B-Klasse vor. Mit erst 19 Punktspielen hat LamIII/LohbergII schon 48 Punkte gesammelt und hat vier Punktspiele weniger als Tabellenführer Eschlkam II. Das Hinspiel in Katzbach war trotzdem eine sehr knappe Partie und auch dieses Mal will die SG Katzbach/PemflingII versuchen, aus Lohberg was Zählbares mitzunehmen. In Chammünster hat die SG Katzabch/PemflingII gute Ansätze gezeigt und den Gegner eigentlich klar dominiert. Am heutigen Mittwoch wartet aber ein anderes Kaliber in Lohberg. Nichts desto trotz wollen die Gäste eine gute Partie abliefern und vielleicht auch das ein oder andere Pünktchen mitnehmen. Das Spiel der Reserven in Lohberg beginnt am heutigen Mittwoch um 13.30 Uhr, Treffpunkt der Spieler ist um 12.30 Uhr am Sportplatz in Lohberg. clt