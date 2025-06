SG Neukirchen / Rittsteig startet mit viel Optimismus

Bei der neugegründeten SG SV Neukirchen b. Hl. Blut / SV Rittsteig laufen die Planungen für die Spielzeit 2025/2026 auf Hochtouren. Dem neuen Spielertrainer Norbert Nuszpan, der ehemalige Landesliga-Kicker wechselt bekanntlich als Spielertrainer vom Bezirksligisten FC Raindorf in den Wallfahrtsort , wird ein breiter Kader zur Verfügung stehen, der in der A-Klasse eine gute Rolle spielen möchte.

Vom SVN-Bestandskader haben mit Ausnahme von Adam Sokol, dem es aus beruflichen Gründen in die Nord-Oberpfalz verschlagen hat, alle Akteure weitermachen, darunter auch die höherklassig erprobten Akteure wie die beiden Spielführer Mario Weber und Christian Wess. "Das freut uns sehr und ist ein starkes Zeichen für die Zukunft", sagt Neukirchens Abteilungsleiter Uli Aschenbrenner. Zusätzlich kehrt mit Christoph Leonhard ein Eigengewächs zurück. Der Außenverteidiger gehörte als junger Spieler sogar zum Kreis des damaligen Landesliga-Aufgebots. Der 27-Jährige kickte in den vergangenen Jahren beim Stachesrieder SV, für den er 74 Kreisklassen-Einsätze absolvierte. Ebenfalls aus Stachesried kehrt Johannes Gmach zu seinem Stammverein zurück.





Von Rittsteiger Seite ist zu vermelden, dass Defensivmann Alexander Pongratz, der in Saison 2021/2022 sogar Spielertrainer des SVR war, vom SV Thenried heimkehrt. Auch Keeper Fabian Dums und Verteidiger Simon Tremmel brechen ihre Zelte bei der SpVgg Eschlkam II ab und laufen künftig wieder in ihrer Heimatgemeinde auf. Aus der Nachwuchsabteilung rücken Michael Iglhaut und Alex Schamberger in den Herrenbereich auf "Mit dem Verlauf der Planungen sind wir bislang vollauf zufrieden. Allerdings sind wir bemüht, uns noch weiter zu verstärken. Ein, zwei Spieler würden wir gerne noch verpflichten", verrät Uli Aschenbrenner, dem die Freude auf die kommende Saison anzumerken ist: "Es geht wieder etwas voran. Die positive Stimmung wollen wir in sportlichen Erfolg ummünzen."