»Echter Coup«: Ex-Landesligastürmer Nuszpan wird Rosenkranz-Coach

Zwischen 2016 und 2023 gehörte der SV Neukirchen b. Hl. Blut der Landesliga Mitte an, ehe der freiwillige Rückzug bis in die B-Klasse erfolgte. Mittlerweile wetteifert der Klub aus dem Hohenbogenwinkl in der A-Klasse um Punkte und hat sich dort für die kommende Saison einiges vorgenommen. Mit Norbert Nuszpán konnte der Klub einen namhaften Spielertrainer engagieren, der aktuell noch das Trikot des FC Raindorf trägt und seit der Winterpause Interimscoach des Bezirksligisten ist.

Der 31-Jährige war in seinem Heimatland Ungarn Junioren-Nationalspieler und kam vor einigen Jahren nach Deutschland. Höherklassige Stationen hatte der Offensivmann unter anderem beim VfB Straubing und den SV Fortuna Regensburg. In der Vita des Routiniers stehen 29 Landesliga-Einsätze, bei denen er sich achtmal in die Torschützenliste eintragen konnte, sowie 38 Bezirksliga-Spiele (13 Treffer). "Wir sind sehr stolz, dass wir Norbert für uns gewinnen konnten. Das ist ein echter Coup und wird bei uns für Aufbruchstimmung sorgen", freut sich Neukirchens Abteilungsleiter Uli Aschenbrenner. Der Funktionär macht kein Geheimnis daraus, dass es mit dem neuen Hoffnungsträger - in der gerade zu Ende gegangenen Spielzeit sprang in der A-Klasse Ost der achte Platz heraus - sportlich aufwärts gehen soll: "Wir wollen künftig wieder eine deutlich bessere Rolle spielen. Wir haben auch schon erste Neuzugänge, die wir in Kürze bekanntgeben werden."







Nuszpan wird unterstützt von Florian Schamberger. Der frühere Bezirksliga-Fußballer wird als Co-Trainer fungieren. Zudem haben sich die "Rosenkranzler" mit ihrem Nachbarverein SV RIttsteig, der 2023 den Spielbetrieb eingestellt, zusammengetan und die beiden Gemeindeverein bilden künftig eine Spielgemeinschaft. "Der SV Rittsteig kann ein paar Spieler stellen und wir werden dadurch einen deutlich breiteren Kader haben. Personell hatten wir in der letzten Saison an manchen Spieltagen durchaus unsere Probleme und daher macht dieser Entscheidung Sinn. Wir werden gut zusammenarbeiten und wollen mit diesem Entschluss den Fortbestand des Fußballs in unserer Gemeinde sichern", betont Aschenbrenner. Der Spiel- und Trainingsbetrieb wird auf beide Sportanlagen verteilt werden.