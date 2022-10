SG Kessel/Ho-Ha verliert 0:2 gegen Union Wetten Union Wetten hat zum Auftakt von Spieltag 11 einen Auswärtssieg gefeiert.

Zum Auftakt des elften Spieltages in der Kreisliga A Kleve/Geldern hat die SG Kessel-Ho/Ha am Mittwochabend das Heimspiel gegen Union Wetten mit 0:2 (0:1) verloren.

Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge konnte die Gäste-Mannschaft von Spielertrainer Christian Offermanns den vierten Saisonsieg feiern und das Punktekonto auf 13 erhöhen. Nach der zweiten Heimniederlage in Folge bleibt die SG Kessel-Ho-Ha mit 15 Zählern im Mittelfeld der Tabelle.

In einer an Höhepunkten armen Begegnung trafen Simon Tombergs (19.) und Marius Kröll (57.) für Wetten. „Wir sind einfach nicht in die Partie gekommen und haben nichts gezeigt, was mit Fußball zu tun hat. Es war kein gutes Spiel, aber Wetten hat immerhin zwei Tore geschossen und deshalb auch verdient gewonnen“, sagte Thomas von Kuczkowski, Trainer der SG Kessel/Ho-Ha.