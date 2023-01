SG Gergweis: Wallner neuer Trainer - Kirr kommt aus Plattling Der ehemalige Deggendorfer NLZ-Leiter soll den Traditionsverein vor dem Abstieg in die A-Klasse bewahren +++ Hoffnungsvoller Defensiv-Neuzugang

Die SG Gergweis geht mit einem neuen Coach in die Restrückrunde. Der frühere Bezirksligist hat in der Winterpause den in Moos wohnhaften Manfred Wallner als Übungsleiter installiert, nach dem der bisherige Chefanweiser Christian Schneider seinen Posten zur Verfügung stellte. Mit dem jungen Innenverteidiger Fabian Kirr von der SpVgg Plattling kann der Rangneunte der Kreisklasse Pocking, der nur einen knappen Vorsprung zur Abstiegszone hat, auch einen vielversprechenden Neuzugang vermelden.