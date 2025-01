SG Finnentop/Bamenohl sichert sich Defensiv-Talent aus der Landesliga

Bereits in seinem letzten A-Junioren-Jahr gehörte der Außenverteidiger in der Landesliga Staffel 2 zu den Leistungsträgern beim SCD und absolvierte mit 18 Jahren beeindruckende 29 von 30 Partien in der vergangenen Saison. Als der SCD den Youngster im Sommer 2023 vorzeitig in die 1. Mannschaft berief, schrieb der Verein: "Jan ist ein waschechter SCLer und wohnt im Zentrum von Drolshagen. Auf dem Feld ist er auf beiden Flügeln einsetzbar und besticht durch seine Dynamik & Tempo."

Auch in der Hinrunde der laufenden Spielzeit stand Klingenspohr in zwölf von 16 Spielen in der Startformationen und bewarb sich nun für höhere Aufgaben.