SG Bad Schwalbach/Langenseifen siegt gegen Oberwalluf

Es war von beiden Seiten ein intensiv geführtes Spiel. Am Ende war es beiden Team anzumerken, dass die Partie sehr umkämpft und laufintensiv war. Jeder einzelne Spieler musste alles abrufen, um am Ende zu bestehen.

Auch wenn die Gäste nach einer Ecke in Führung gehen konnten, war es am Ende doch ein verdienter Sieg der SG Bad Schwalbach/Langenseifen. Erneut zeigte sich die enorme Moral des Heimteams, das den frühen Rückstand wegsteckte und über die gesamte Spielzeit ein Vielzahl von Chancen erarbeitete. Die Gäste trugen aber selbst auch sehr dazu bei, dass es ein packendes und spannendes Spiel war. Am Ende fehlte es Walluf wohl an der Effektivität, um etwas zählbares aus Bad Schwalbach entführen zu können. So vergab man die beste Chance, um per Foulelfmeter zu verkürzen - der Pfosten stand im Weg!