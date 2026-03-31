SF Ostinghausen präsentieren erste drei Sommertransfers Der Soester Westfalenligist will den Kader in der Breite verstärken. von red · Heute, 15:47 Uhr · 0 Leser

Kamil Spali (l.) wechselt vom Hövelhofer SV nach Ostinghausen. – Foto: Christian Bunge

Mit 33 gesammelten Zählern und nach 22 Spieltagen auf Tabellenplatz sechs stehend, können die Sportfreunde Ostinghausen mit gutem Gewissen für das dritte Westfalenliga-Jahr planen. Wenn es nach Sportchef Dirk Lechthoff geht, soll die Kader ab Sommer noch breiter aufgestellt werden. "Wir sind in diese Saison mit einem Kader von 22 Spielern gegangen, das war ein bisschen schmal", gab er im "Soester Anzeiger" zu. Das Ziel für die kommende Saison seien 24 bis 25 Spieler. Damit man auch auf diese Kadergröße kommt, haben die SFO auf dem Transfermarkt erstmals zugeschlagen und ein Trio verpflichten können.

Innerhalb des Soester Fußballkreises wechseln Maik Seifried und Lars Kayser in den Fritz-Schumacher-Sportpark. Beide kommen nach drei Jahren vom Bezirksligisten RW Westönnen, wo der Abgang zweier Leistungsträger schmerzen dürfte. Stürmer Seifried erzielte in bislang 53 Partien 31 Tore für Rot-Weiß, davon allein 14 in der laufenden Spielzeit – keiner erzielte im Kader der Werler mehr. Auch Kayser, der auf der rechten Außenbahn zuhause ist, gehört in Westönnen zur Stammformation, kam seit 2023 in 67 Spielen zum Einsatz und erzielte 15 Treffer. Seifried spielte zuvor nur für A-Ligist TuS Wickede/Ruhr, während Kayser, der bei der Hammer SpVg ausgebildet wurde, schon für ein halbes Jahr Westfalenliga beim SC Neheim schnuppern durfte und für die SG Massen auflief. Beide sind sich bewusst, dass sie sich ab Sommer erst einmal hinten anstellen müssen und in die Herausforderer-Rolle schlüpfen. Nichtdestotrotz sei Ostinghausens künftiger Trainer und Noch-Assistent Dominik Koch, der zum Saisonwechsel Kai Evers (zum TuS SG Oestinghausen) beerben wird, vom Schritt des Duos in die Westfalenliga überzeugt, so Dirk Lechthoff.