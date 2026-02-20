Westfalenliga-Spielertrainer wird Führungsspieler bei Lokalrivalen

Kai Evers (in Weiß) setzt Spielerkarriere fort. – Foto: Stefan Wietzorek

Kürzlich hatte Kai Evers seinen Rücktritt beim Westfalenligisten SF Ostinghausen zum Saisonende bekanntgeben. Berufliche Gründe gab der 66-fache Drittliga-Akteur an, der erst im vergangenen Sommer zum Spielertrainer aufgestiegen war. Die Fußballschuhe hängt der erfahrene Defensivspieler jedoch nicht an den Nagel, sondern wird seine Laufbahn beim Ortsnachbarn TuS SG Oestinghausen fortsetzen. Dieser steckt im Aufstiegskampf der Bezirksliga 7 und strebt in die Landesliga.

In seiner Meldung schreibt der TuS SG Oestinghausen: "Mit Kai Evers gewinnt der SGO einen Spieler, der genau das gesuchte Profil erfüllt. Für die junge Mannschaft waren wir gezielt auf der Suche nach einem routinierten Führungsspieler, der in der Defensive Verantwortung übernimmt und gemeinsam mit Gianni Marzullo eine stabile, erfahrene Achse bildet. Kai bringt langjährige Erfahrung aus der 3. Liga und Regionalliga mit. Zudem hat er zuletzt bei den SF Ostinghausen in der Westfalenliga unter Beweis gestellt, dass er eine junge Spieler führen kann. Der SGO ist überzeugt, dass insbesondere die jungen Spieler von seiner Erfahrung, seiner Spielintelligenz und seiner Präsenz profitieren werden."

Chris Nilius, Sportlicher Leiter der SGO, sagt: „Ich kenne Kai noch aus gemeinsamen Regionalliga-Zeiten, als ich Co-Trainer in Ahlen war und er beim SV Lippstadt 08 gespielt hat. Er bringt enorme Erfahrung aus höheren Ligen mit und weiß genau, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Gerade im Umgang mit jungen Spielern hat er immer wieder gezeigt, wie wichtig klare Kommunikation, Ruhe und Präsenz auf dem Platz sind. Für unsere junge Mannschaft ist er ein extrem wichtiger Baustein, der führen, stabilisieren und Orientierung geben kann. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für den SGO gewinnen konnten.“