Ex-Drittliga-Akteur legt Trainerposten bei Westfalenligist nieder

Co-Trainer Dominik Koch (37), der im vergangenen Sommer vom A-Ligisten BW Büderich gekommen war, wird in die erste Reihe vorrücken. Der B+ Lizenz-Inhaber war zuvor viele Jahre bereits Chefcoach in Büderich und möchte den eingeschlagenen Weg fortführen.

Der 35-jährige Ex-Profi Kai-Bastian Evers, der in seiner Laufbahn an die 300 Partien in der dritt- und vierthöchsten Spielklasse absolviert hat (u. a. Stuttgarter Kickers und VfB Oldenburg), ist seit Sommer 2023 Spielertrainer bei der SF Ostinghausen, mit der auf Anhieb in die Westfalenliga aufstieg. Nach drei Jahren wird er nach der laufenden Spielzeit sein Amt aus beruflichen Gründen niederlegen, wie der Verein in der Lokalpresse " Soester Anzeiger " verkündet.

„Kai hat uns früh ins Boot geholt und mit offenen Karten gespielt. Er wird sich im neuen Jahr beruflich verändern. Da hat jeder bei uns im Vorstand vollstes Verständnis“, so der Sportliche Leiter Dirk Lechthoff.

Evers erklärt: „Ich bin jetzt drei Jahre in Ostinghausen, da ist mir der Verein schon ans Herz gewachsen. Doch als das Angebot meines Arbeitgebers kam, mich beruflich zu verändern, habe ich zugegriffen. Es gibt auch ein Leben neben dem Fußball und das hat jetzt Priorität. Den neuen Job kann ich mit Familie und Trainerstuhl nicht vereinbaren. Zuerst muss ich mich einarbeiten und sehen, was kommt. Doch wenn ich abends Termine habe, samstags arbeite, dann kommt zuerst die Familie. Da ist leider für Fußball auf dem Niveau wie in Ostinghausen kein Platz, auch wenn mir die Entscheidung wirklich sehr schwerfiel.“