SF Baumberg sammeln Big Points im Abstiegskampf

Baumberg kann im Abstiegskampf erst einmal durchatmen. – Foto: Markus Becker

Spieltag 30 in der Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 legt im Auftstiegskampf gegen den ETB SW Essen vor. Der VfB Hilden und der KFC Uerdingen wollen antworten.

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HSG-Klassenerhalt wird immer wahrscheinlicher

Die Holzheimer SG hat gegen den 1. FC Monheim einen verdammt wichtigen Sieg gefeiert - mehr hier Holzheimer SG – 1. FC Monheim 2:0

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Joel Aschenbroich, Robert Wilschrey, Arton Tolaj, Abdelkarim Afkir (70. Baran Bal), Sakaki Ota (78. Dion Gutaj), Jonas Theuerzeit, Oscar James Callan (90. Yannick Joosten), Paul-Joel Sauer, Oguz Ayan (77. Paul Wolf) - Co-Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann - Co-Trainer: Christian Langner

1. FC Monheim: Luca-Christian Fenzl, Luca Jan Kiefer, Enno Lang, Emin Safikhanov, Niclas Isaac Ferreira Zufelde (78. David Etiosa Galonske), Mohamed El Mouhouti (67. Tom Meurer), Talha Demir (78. Luca Busch Garcia), Tim Klefisch, Isaac Kang, Tom Hirsch, Kameron Joseph Blaise (46. Aleksandar Bojkovski) - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Sebastian Bock (Hamminkeln) - Zuschauer: 248

Tore: 1:0 Robert Wilschrey (53.), 2:0 Oguz Ayan (64.)

________________ Ratingen übersteht den Uhlenkrug

Ratingen 04/19 ist seiner Pflicht nachgekommen und hat den ETB SW Essen geschlagen - mehr hier! ETB Schwarz-Weiß Essen – Ratingen 04/19 0:1

ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Jan Corsten (74. Samir Younes Bouazza), Robin Urban, Maurice Rene Haar, Armen Shavershyan, Nico Lucas (80. Sanjin Vrebac), Denzel Oteng Adjei, Tim Kaminski, Luca Pinke, Youssef Kamboua, Rotosson Kanu - Trainer: Christian Dorda - Trainer: Björn Matzel

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs (75. Armin Deljkovic), Slone Matondo, Almedin Gusic, Emre Demircan (89. Gianluca Silberbach), Clinton Asare, Rinor Rexha (84. Cem Sabanci), Guiliano Zimmerling, Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud (87. Umut Yildiz) - Trainer: Damian Apfeld

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 603

Tore: 0:1 Sven Kreyer (17.)

________________ Baumberg sammelt Big Points gegen Jüchen

Im Hinspiel war es noch mit einem 5:1-Sieg auf heimischem Geläuf eine klare Angelegenheit zugunsten der Jüchener. Über den Verlauf der Rückrunde tat sich das Team von Daniel Klinger jedoch besonders in der offensiven Ausbeute schwer. Eine Beobachtung, die sich auch bei den Sportfreunden fortsetzen sollte. So reichte den Hausherren der Treffer von Timo Hölscher zu drei wichtigen Punkten, die ein zunächst beruhigendes Polster auf die Abstiegsplätze verschafft. Kurz vor Schluss holte sich bei den Jüchenern auch Paul Gelber die Ampelkarte ein und wird somit für die kommende Begegnung mit dem SV Sonsbeck (9. Mai) fehlen. Sportfreunde Baumberg – VfL Jüchen-Garzweiler 1:0

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Ben Harneid, Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura (72. Cem Dag), Enis Vila, Louis Klotz (78. Haruto Idoguchi), Robin Hömig (43. Farhan Ghaznawi), Milan Burovac, Shoyo Akaogi, Timo Hölscher (90. Baris Sarikaya), Batuhan Özden (68. Tim Knetsch) - Co-Trainer: Mesut Cömez - Trainer: Salah El Halimi - Co-Trainer: Mohamed Rifi

VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Jochen Schumacher, Tim Kosmala-Mones, Giovanni Multari (83. Benjamin Schütz), Patrick Koronkiewicz (58. Alexander Hahn), Tim Hintzen, Sebastian Wilms (70. Miguel Jason Franz Bügler), Tobias Lippold, Nils Friebe (42. Paul Gelber), Merveil Tekadiomona, Yuta Inoue - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers

Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten)

Tore: 1:0 Timo Hölscher (32.)

Gelb-Rot: Paul Gelber (90./VfL Jüchen-Garzweiler/) ________________ Liveticker: KFC Uerdingen - Blau-Weiß Dingden

________________ Liveticker: SV Sonsbeck - TSV Meerbusch

________________ Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - SC St. Tönis

________________ Liveticker: VfB Homberg - VfB 03 Hilden

Morgen, 15:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg VfB 03 Hilden VfB Hilden 15:00 PUSH

________________ Liveticker: SV Biemenhorst - 1. FC Kleve

________________ Liveticker: FC Büderich - SpVg Schonnebeck

Morgen, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich SpVg Schonnebeck Schonnebeck 15:30 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB Homberg

Sa., 09.05.26 16:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - DJK Adler Union Frintrop

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - FC Büderich

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Biemenhorst

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Sportfreunde Baumberg

So., 10.05.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Holzheimer SG

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