Matchwinner Kreyer: Ratingen zittert sich zum Sieg beim ETB

Die Partie begann ausgeglichen, klare Abschlüsse waren zunächst Mangelware. Ratingen verzeichnete leichte Feldvorteile und setzen einen ersten Akzente einen ruhenden Ball. Emre Demircan zeigte früh seines Füßchen, doch sein Versuch klatschte nur an die Latte (11.). Bis dahin war es optisch eigentlich eine recht ausgeglichene Begegnung, doch wie so häufig in dieser Saison braucht Ratingen nicht viele Gelegenheiten für ihre Tore. Rinor Rexha legte den Ball ideal in den Lauf von Sven Kreyer, der vor Keeper Phil Lenuweit cool blieb und mit einem Abschluss unter die Latte jubelnd abdrehte (17.). In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Ratingen hatte optische Vorteile, blieb aber – abgesehen von einem weiteren Demircan-Abschluss kurz vor der Pause (45.) – ohne zwingende Aktionen.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der ETB zunehmend die Initiative. Lukas Korytowski hatte früh die große Chance zum Ausgleich, brachte den Ball nach Ballgewinn jedoch nicht sauber zum Abschluss (50.). Insgesamt wirkten die Essener nun aktiver, ohne die letzte Präzision zu finden.

Turbulenter zweiter Durchgang

Ratingen blieb durch Konter gefährlich. Die beste Möglichkeit zur Vorentscheidung vergab Rinor Rexha, der nach einem Fehlpass alleine auf Lenuweit zulief, den Keeper aber mit einem missglückten Lupfer nicht überwinden konnte (66.). Daraufhin parierte Lenuweit in höchster Not gegen Kreyer (72.), Giuliano Zimmerling hatte den Schlussmann schon überwunden, zielte dann aber neben das Gehäuse (78.).

In der Schlussphase entwickelte sich eine hektische Partie. Der ETB drängte auf den Ausgleich, kam unter anderem durch Armen Shavershyan (64.) und erneut Korytowski (81.) zu guten Abschlüssen, scheiterte in letzter Instanz aber spätestens an Marvin Gomoluch oder der eigenen Ungenauigkeit. In der Nachspielzeit musste der Ratinger Schlussmann bei einem Kopfball von Jan Corsten noch einmal eingreifen (90.+1), nach Sanjin Vrebacs verzogenem Dropkick (90.+8) ertönte der Schlusspfiff.

Ratingens Co-Trainer Maximilian Klink sprach nach dem Abpfiff von einem „ziemlich ausgeglichenen“ Spiel in der ersten Halbzeit, in der seine Mannschaft "direkt mit der ersten Chance in Führung“ gegangen sei. Nach der Pause drehte sich das Spielbild etwas. "Da hatten wir gute Eins-gegen-Eins-Situationen, die wir nicht genutzt haben. Sonst hätten wir anhand der klaren Chancen auf 2:0 stellen können. So haben wir das knappe Ergebnis über die Zeit gebracht."

Dorda: "Abhaken, weitermachen, weiterarbeiten"

ETB-Trainer Christian Dorda sprach von einer insgesamt wenig spektakulären ersten Hälfte: „Wenig Torchance, wenig Tempo, wenig Dynamik – für die Zuschauer relativ langweilig.“ Die spielentscheidende Szene beschrieb er als Ballverlust, den Ratingen "sehr, sehr schön“ ausgespielt und "mit einem guten Abschluss“ vollendet habe.