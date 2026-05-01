Holzheimer SG springt auf Platz neun

Holzheim gelang ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Oberliga. Die HSG besiegte den 1. FC Monheim mit 2:0 (0:0) und zog somit an den Gästen vorbei. Der Neuling liegt nun sieben Punkte vor einem Abstiegsrang, die Konkurrenz kann jedoch am Sonntag nachziehen. „Wir wussten, dass die Partie richtungweisend werden kann. Daher sind wir sehr froh und zufrieden, gewonnen zu haben. Natürlich sind wir noch nicht durch, trotzdem war der Sieg sehr wichtig“, resümierte Trainer Jesco Neumann.
Der erste Durchgang blieb torlos, für den HSG-Coach etwas glücklich: „Da hatten wir Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind, trotzdem waren wir gut in der Partie.“ Seine Mannschaft kam gut aus der Pause und stellte vor allem ihre Standardstärke unter Beweis. Robert Wilschrey nutzte nach einer Ecke das Chaos im Monheimer Strafraum aus und stocherte den Ball über die Linie. Nur knapp zehn Minuten später erhöhte Oguz Ayan per Kopf auf 2:0. Auch sein Treffer entstand aus einem Eckball von Abdelkarim Afkir.
„Wir wissen um seine starken Ecken, daher können wir nach Standards immer gefährlich werden, stellte der Coach zufrieden fest. „Zudem haben wir neben Oguz Ayan auch andere kopfballstarke Spieler in der Mannschaft.“
Obwohl kein Tor aus dem Spiel heraus fiel, war der Coach sehr einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben nach der Führung nicht mehr viel anbrennen lassen und gut verteidigt. Wie die Tore am Ende fallen, ist egal. Hauptsache, wir haben diese wichtigen drei Punkte eingefahren.“ Zudem kassierten die Holzheimer in den letzten beiden Spielen kein Gegentor. Neumann: „Wir spielen selten zu null, deswegen ist es ein Erfolg für uns, jetzt zweimal in Folge eine gute Abwehrleistung gezeigt zu haben. Die Mannschaft lässt alles auf dem Feld und geht in jeden Zweikampf. Die Motivation der Jungs, den Klassenerhalt sicher zu machen, ist aktuell der Schlüssel in der Defensive.“
Der Sieg nimmt zudem etwas Druck heraus, bevor es in einer Woche gegen den Tabellendritten VfB Hilden geht. „Im Hinspiel haben wir bis zur Nachspielzeit mitgehalten und dann das 1:2 kassiert. Natürlich ist Hilden eine Spitzenmannschaft, trotzdem können wir mithalten. Wir müssen versuchen, den Schwung der letzten beiden Spiele mitzunehmen“, sagt Neumann.
Weil sie vorlegen konnten, stehen die Holzheimer momentan auf Rang neun und ziehen damit sogar am Lokal- und Ligarivalen VfL Jüchen/Garzweiler vorbei. Der Mitaufsteiger ist am Samstag (Anstoß 16 Uhr) bei den Sportfreunden Baumberg dran.