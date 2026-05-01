Holzheimer SG springt auf Platz neun

Der Sieg nimmt zudem etwas Druck heraus, bevor es in einer Woche gegen den Tabellendritten VfB Hilden geht. „Im Hinspiel haben wir bis zur Nachspielzeit mitgehalten und dann das 1:2 kassiert. Natürlich ist Hilden eine Spitzenmannschaft, trotzdem können wir mithalten. Wir müssen versuchen, den Schwung der letzten beiden Spiele mitzunehmen“, sagt Neumann.

Weil sie vorlegen konnten, stehen die Holzheimer momentan auf Rang neun und ziehen damit sogar am Lokal- und Ligarivalen VfL Jüchen/Garzweiler vorbei. Der Mitaufsteiger ist am Samstag (Anstoß 16 Uhr) bei den Sportfreunden Baumberg dran.