Serhat Koruk ist weiter auf der Suche nach seinem persönlichen Fußball-Glück. – Foto: Axel Randow

Serhat Koruk verlässt SV Straelen Regionalliga West: Nach nur einem halben Jahr trennen sich die Wege von Serhat Koruk und dem SV Straelen schon wieder.

Die Reise von Serhat Koruk geht weiter. Wieder hat er einen Verein nach nur sechs Monaten verlassen, um an anderer Stelle sein Fußball-Glück zu finden. Das Kapitel SV Straelen ist für den 26-jährigen Angreifer mit sofortiger Wirkung beendet. Neu durchstarten will er nun in der Regionalliga Nord beim BSV Schwarz-Weiß Rehden.

Die Transfer-Historie von Serhat Koruk ist in den vergangenen Jahren um einige Einträge reicher geworden. Der im Nachwuchs des Bonner SC und den Sportfreunden Troisdorf ausgebildete Angreifer schaffte seinen Durchbruch bei den Senioren im Dress von Fortuna Köln. 14 Einsätze in der 3. Liga kamen in dieser Zeit zusammen. Es folgte seine bislang erfolgreichste Spielzeit. Für den SV Bergisch Gladbach kam er in 39 Partien auf 20 Treffer und gehörte damit zu den Top-Torjägern der Regionalliga West. Bei den folgenden Stationen SV Meppen, SC Verl und SV Straelen kam er nie so richtig zum Zug. Deshalb nimmt er nun beim BSV Schwarz-Weiß Rehden einen neuen Anlauf. >>> Das ist Serhat Koruk