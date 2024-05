Sensation verhindert: VfR Aalen steht im Endspiel des WFV-Pokal

Auf die Führung des VfR Aalen nach 23 Minuten durch Lasse Jürgensen folgt die schnelle Antwort der Hausherren. Nur 120 Sekunden später gelang Niklas Riedel der Ausgleich. Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel brachte As Ibrahima Diakité die Gäste wieder in Froht. Knapp nach der Stundenmarke erhöhte Steffen Kienle für den Regionalligisten auf 3:1. Doch Tim Voß verkürzte in der Schlussphase nochmal. Erst in der Nachspielzeit sorgte Daniel Rapp für die Entscheidung.

TSV 1889 Buch: Benjamin Maier, Dominik Amann, Johannes Zott (88. Sinan Yildiz), Lothar Zwar (79. Julian Kurz), Tim Voß, Markus Bolkart (61. Robin Egle), Niklas Riedel, Jan Freybott (68. David Trum), Moritz Spann (69. Eray Sönmez), Manuel Schrapp, Timo Leitner - Trainer: Harald Haug - Trainer: Markus Bolkart

VfR Aalen: Michel Witte, Michael Schaupp, Lasse Jürgensen, Alessandro Abruscia, Benjamin Kindsvater (74. Daniel Rapp), Stefan Wächter (88. Rilind Kabashi), Vico Meien, Jascha Döringer, Yannick Thermann (74. Mario Szabo), Levin Kundruweit (60. Steffen Kienle), As Ibrahima Diakité (74. Paolo Maiella) - Trainer: Tobias Linse - Trainer: Petar Kosturkov

Schiedsrichter: Alexander Rösch (Bad Wurzach) - Zuschauer: 1812

Tore: 0:1 Lasse Jürgensen (23.), 1:1 Niklas Riedel (25.), 1:2 As Ibrahima Diakité (49.), 1:3 Steffen Kienle (64.), 2:3 Tim Voß (81.), 2:4 Daniel Rapp (90.+2)