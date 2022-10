Senioren-A: Aufsieg gesichert – SC Weßling will jetzt Meister werden Meisterschaft in der eigenen Hand

Die A-Senioren des SC-Weßling hat in seiner Debütsaison den Aufstieg in die Kreisklasse gesichert. Nach einem Kantersieg ist nun die Meisterschaft möglich.

Weßling – Großer Erfolg für die A-Senioren-Fußballer des SC-Weßling: Die erst in dieser Spielzeit neu gegründete Mannschaft hat sich auf Anhieb den Aufstieg in die Kreisklasse gesichert. Das stand bereits Ende September nach dem 2:1-Auswärtssieg beim FC Eichenau fest. Nun holten sich die Weßlinger mit einem 10:0 bei der Spielgemeinschaft TSV Fürstenfeldbruck West/SV Puchheim zum ersten Mal die Tabellenführung.

Für die Fußballabteilung des SC Weßling ist die Saison 2022 damit schon jetzt die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte: Bereits im Sommer waren die 1. Herrenmannschaft in die Kreisliga und die 2. Mannschaft in die A-Klasse aufgestiegen. Für die Weßlinger Senioren geht es nun in den beiden verbleibenden Saisonspielen um die Meisterschaft.