Allgemeines
Lintfort trifft auf Rhenania Bottrop.
Lintfort trifft auf Rhenania Bottrop. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Selten so viele Spiele an einem Samstag: alles zum Spieltag!

Diesen Samstag nutzen viele Klubs für ihre Weihnachtsfeiern, denn am Niederrhein wird fast überall gespielt - allein fünfmal in der Oberliga. Alle Spiele, Ergebnisse, Ticker und Absagen.

Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Diesen Samstag nutzen viele Klubs für ihre Weihnachtsfeiern, denn am Niederrhein wird fast überall gespielt. Die große Übersicht mit allen Spielen, Ergebnissen, Tickern und Absagen am 13. Dezember 2025.

Eine Auswahl von Spielen am 13. Dezember 2025

Morgen, 14:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
14:00live

Morgen, 16:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
16:00

Morgen, 16:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
16:30live

Morgen, 16:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
16:00live

Morgen, 15:30 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
16:00

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
19:00live

Morgen, 16:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
16:00live

Morgen, 16:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
16:30live

Morgen, 16:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
16:00live

