Seefeld verliert Angreifer an Stadtrivale - Routinier zurück in Chur

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 5 werden laufend aktualisiert.

FC Gossau SGTrainer: Giuliano ToblerZugänge:Abgänge:

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 5 getätigt



FC Linth 04

Trainer: Marius Zarn

Zugänge:

Abgänge:



FC Rorschach-Goldach

Trainer: Marc Blumer

Zugänge:

Abgänge:



FC Schaffhausen II

Trainer: Antonio Dos Santos

Zugänge:

Abgänge:



FC Seefeld

Trainer: Heris Stefanachi

Zugänge:

Abgänge: Sinan Ulu (SV Höngg)



FC Seuzach

Trainer: Gianluca Appassito

Zugänge:

Abgänge: Nouri Dekhili (FC Brüttisellen-Dietlikon)



FC Uzwil

Trainer: Ivan Martic

Zugänge:

Abgänge:



FC Weesen

Trainer: Ursal Yasar

Zugänge:

Abgänge:



FC Wil II

Trainer: Fábio de Souza

Zugänge:

Abgänge: Edison Selmanaj (CD Leganés C/ESP)



KF Dardania St. Gallen

Trainer:

Zugänge:

Abgänge: Arbnor Dalipi (FC Besa)

