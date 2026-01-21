Seefeld verliert Angreifer an Stadtrivale - Routinier zurück in Chur

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 5 werden laufend aktualisiert.
Chur 97
Trainer: Nico Gruber, Luca Catricala
Zugänge: Marko Zuvic (FC Ems)
Abgänge: Ulrich Rhiner (FC Widnau), Enea Zappala (USV Eschen-Mauren)
FC Altstätten
Trainer: Thomas Koller, Egzon Shabani
Zugänge: Leon Pavlovic (FC Zuzwil)
Abgänge:
FC Arbon 05
Trainer: Damiano Botticini
Zugänge:
Abgänge: Luka Djordjevic (vereinslos), Rikard Oroshi (FC Widnau), Midhad Arifagic (Vereinslos), Denis Ademi (KF Labinoti), Giovanni Pentrelli (vereinslos)
FC Balzers
Trainer: Gerardo Clemente
Zugänge:
Abgänge: Ramon Serralva Marques (FC Triesenberg), Mitko Gjorgjievski (USV Eschen-Mauren)
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 5 getätigt
FC Linth 04
Trainer: Marius Zarn
Zugänge:
Abgänge:
FC Rorschach-Goldach
Trainer: Marc Blumer
Zugänge:
Abgänge:
FC Schaffhausen II
Trainer: Antonio Dos Santos
Zugänge:
Abgänge:
FC Seefeld
Trainer: Heris Stefanachi
Zugänge:
Abgänge: Sinan Ulu (SV Höngg)
FC Seuzach
Trainer: Gianluca Appassito
Zugänge:
Abgänge: Nouri Dekhili (FC Brüttisellen-Dietlikon)
FC Uzwil
Trainer: Ivan Martic
Zugänge:
Abgänge:
FC Weesen
Trainer: Ursal Yasar
Zugänge:
Abgänge:
FC Wil II
Trainer: Fábio de Souza
Zugänge:
Abgänge: Edison Selmanaj (CD Leganés C/ESP)
KF Dardania St. Gallen
Trainer:
Zugänge:
Abgänge: Arbnor Dalipi (FC Besa)
