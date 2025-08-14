Seefeld schielt nach Transferoffensive nach oben - Dardania rüstet auf

Alles auf einen Blick: Die Wechsel der Gruppe 5 in der 2. Liga interregional werden laufend aktualisiert.
Chur 97
Trainer: Aleksandar Zarkovic
Zugänge: Luka Krbanjevic (FC Vaduz II), Aleksandar Mladenovic (USV Eschen-Mauren), Janique Gringer (FC Ems), Senan Quinto (FC Ems), Santino Jurisic (Urania Baska Voda/KRO)
Abgänge: Joel Hobi (FC Linth 04), Santiago Cecchini (FC Linth 04), Jascha Müller (FC Linth 04), Resandan Yogarajah (FC Balzers), Mitko Gjorgjievski (FC Balzers), Erik André Guilherme (FC Ems)
FC Altstätten
Trainer: Patrik Haldner, Egzon Shabani
Zugänge: Amar Uzunovic (FC Uzwil), Albin Behluli (USV Eschen-Mauren), Batuhan Olcum (SCR Altach Juniors), Aaron Korunka (FC Höchst/AUT)
Abgänge: Noah Graber (FC Schaan), Francesco Di Maggio (FC Rothrist)
FC Arbon 05
Trainer: Mischa Schoch
Zugänge: Midhad Arifagic (FC Kreuzlingen), Luka Djordjevic (FC Tägerwilen), Giovanni Pentrelli (FC Bazenheid), Martin Jenni (FC Steinach)
Abgänge:
FC Balzers
Trainer: Gerardo Clemente
Zugänge: Lukas Norbert Alterdinger (USV Eschen-Mauren), Maurice Wunderli (FC Egg/AUT), Resandan Yogarajah (Chur 97), Severin Schlegel (FC Vaduz II), Kenny Kindle (FC Vaduz II), Mitko Gjorgjievski (Chur 97), Dennis Salanovic (zuletzt York United FC/KAN)
Abgänge: Medin Murati (USV Eschen-Mauren), Marino Cavegn (FC Linth 04), Justin Seifert (USV Eschen-Mauren), Dominik Macic (FC Buchs), Dario Stöber (FC Winterthur II), Emir Murati (USV Eschen-Mauren), Helmar Andrade (KF Dardania St. Gallen), Matti Forrer (FC Münsingen), Bahadir Mehmet Gündogdu (FC Lauterach/AUT)
FC Gossau SG
Trainer: Giuliano Tobler
Zugänge: Gabriel Makia (FC Wil II), Leandro Borner (FC Frauenfeld), Joël Eberle (FC Winkeln SG), Fabian Angehrn (FC St. Gallen II), Leonardo Villaman (FCO Wil U18)
Abgänge: Elia Stefanetti (FC Dübendorf), Temesgen Sabit (FC Rorschach-Goldach), Fabio Wirth (FC Winkeln SG), Fabian Müller (FC Herisau)
FC Linth 04
Trainer: Marius Zarn
Zugänge: Davide d'Acunto (FC Ibach), Marino Cavegn (FC Balzers), Luis Alfredo Gutierrez (SC YF Juventus), Kosta Makripodis (SC YF Juventus), Joel Hobi (Chur 97), Santiago Cecchini (Chur 97), Denis Agushi (FC Glarus), Nazmi Bajrami (USV Eschen-Mauren), Bahadir Yesilcayir (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Jascha Müller (Chur 97), Ben Fetahi (FC Glarus)
Abgänge: Egzon Kllokoqi (FC Freienbach), Miroslav Dabic (FC Tuggen), Altin Ramabaja (FC Tuggen), Gianni Antoniazzi (FC Tuggen), Alexander Giger (FC Winterthur II), Leonardo Uka (SC YF Juventus), Silvan Bechtiger (FC Wattwil Bunt 1929), Matheus Paz De Arruda Gonçalves (FC Kosova), Mathias Nicolas Rodriguez (SV Schaffhausen)
FC Rorschach-Goldach
Trainer: Marc Blumer
Zugänge: Filip Degen (FC Tuggen), Alessandro Cardon (KF Dardania St. Gallen), Jan Hagmann (zuletzt FC Wil II), Nico Bäbler (Chur 97 Nachwuchs), Jan Schultes (FC St. Gallen U17), Fadri Bücheler (FC Rorschach-Goldach II), Temesgen Sabit (FC Gossau SG), Yoann Louis Marie (FC Winkeln SG), Kristian Crescente (FC Steinach), Sinan Özcelik (FC Kreuzlingen)
Abgänge: Anto Lovric (Pause), Claudio Bosshart (FC Rorschach-Goldach II), Patrick Brülisauer (Rücktritt), Ferdi Arslan (?), Iain Geisselhardt (FC Staad), Tommaso Solfrini (FC Wittenbach), Levi Gächter (SC Brühl)
FC Schaffhausen II
Trainer: Antonio Dos Santos
Zugänge: Jordan Lagona (FC Thayngen), Leandro Müller (FC Thayngen), David Petrovic (FC Thayngen), Luhpaty Bryan Mendes (FC Uster)
Abgänge: Ruben Laya Bakwetila (FC Mendrisio), Alen Saipi (SV Schaffhausen), Christian Bianchi (AC Taverne), Fabio Notareschi (AC Taverne), Federico Ivanaj (AC Taverne), Gabriele Stival (AC Taverne), Luca Solzi (AC Taverne), Luca Rossetto (AC Taverne), Nenad Pejic (FC Schaffhausen), Brendon Abazi (SC Brühl), Maksim Novoselskiy (AC Taverne), Vladimir Pecherskyy (AC Taverne), Federico Cecchinato (AC Taverne), Ivan Ivanaj (AC Taverne)
FC Seefeld
Trainer: Heris Stefanachi
Zugänge: Liam Bachmann (FC Bassersdorf), Jahaim Kissling (SC YF Juventus), Nicolas Herter (FC Baden), Lukas Raduljevic (FC Wil II), Tim Neziri (SC Cham II), Leonardo Bortot (FC Wallisellen), Elias Luminati (Racing Club ZH), Kademain Yao (SC YF Juventus)
Abgänge: Alexander Seupke (SV Höngg), Diego Corvalan (FC Thalwil), Alexander Bitterli (FC Küsnacht), Nebojsa Lavrnja (FC Uster)
FC Seuzach
Trainer: Gianluca Appassito
Zugänge: Simon Kutej (SC Veltheim), Philip Auer (FC Phönix Seen), Robin Klein (FC Winterthur II)
Abgänge: Umutcan Celebi (SC Veltheim), Adrian Xhemajli (FC Kloten)
FC Uzwil
Trainer: Ivan Martic
Zugänge: Petrit Duhanaj (FC Bischofszell), Aulon Mushla (KF Dardania St. Gallen), Rafet Baralija (FC Wil II), Elhan Emini (FC Wil II), Philipp Novakovic (FC Wil II), Kiaran Schweizer (FC Frauenfeld), Fabio Ruggli (FC Bazenheid), Harbin Ademi (FC Wil II), Samuel Weber (FC Bischofszell), Leandro Perlaska (FC Flawil), Jonas Helg (FC St. Gallen II), Josip Martic (FC Sirnach)
Abgänge: Luca Lanzendorfer (FC Bischofszell), Robin Wirth (FC Kreuzlingen), Amar Uzunovic (FC Altstätten), Rafael José Amaro (FC St. Gallen II), Metin Bahtiyari (SC Brühl), Michel Lanker (Pause), Nathan Brunschwiler (FC Uzwil U23), Rabil Islami (FC Uzwil U23), Janis Keller (FC Wil II)
FC Weesen
Trainer: Ursal Yasar
Zugänge: Chris Suter (FC Lachen/Altendorf), Fabio Solimando (FC Baden), Besar Abdi (FC Buttikon), Azem Abdi (FC Buttikon), Bastian Weibel (FC Freienbach), Fatlum Lleshi (KS Burreli/ALB), Aboulaye Sambake (US Créteil/FRA)
Abgänge: Marek Patrovsky (Tschechien), Amadou Diakhaté (FC La Chaux-de-Fonds)
FC Wil II
Trainer: Fábio de Souza
Zugänge: Janis Keller (FC Uzwil), Martim Patricio Cardoso Cardoso (FC Red Star Zürich)
Abgänge: Leon Can Bianchini (FC Oetwil-Geroldswil), Lukas Raduljevic (FC Seefeld), Salah Kermi (FC Dietikon), Rafet Baralija (FC Uzwil), Elhan Emini (FC Uzwil), Philipp Novakovic (FC Uzwil), Harbin Ademi (FC Uzwil), Jiannis Sgouros (FC Red Star Zürich), Ardit Rexhepi (FC Lachen/Altendorf), Gabriel Makia (FC Gossau SG), Tim Hostettler (SV Schaffhausen), Leo Buljan (FC Zürich II), Nikita Vanins (Zug 94), Théophil Bachmann (FC Schaffhausen), Rachad Ganiyou (SV Höngg), Gioele Parente (FC St. Gallen II)
KF Dardania St. Gallen
Trainer: Oscar Vicente Escobar
Zugänge: Julian Keller (FC Vaduz U18), Helmar Andrade (FC Balzers), Ilir Syla (KF Dukagjini), Noah Blasucci (SC YF Juventus), Yasin Benmbarek (FC Au-Berneck)
Abgänge: Kastriot Berisha (FC Herisau), Aulon Mushla (FC Uzwil), Berat Nesimi (Rücktritt), Alessandro Cardon (FC Rorschach-Goldach)
