Sechs Tore: Kellerkind Wahlscheider SV mit dickem Ausrufezeichen

Der Wahlscheider SV ist das Sorgenkind der Liga. Trotz eines durchaus spektakulären Laufs im Mittelrheinpokal, der erst mit dem Spiel gegen Viktoria Köln endete, steht der WSV in der Bezirksliga auf dem letzten Platz. Die Favoritenrolle am Sonntag ging also ganz klar auch dieses Mal an den Gegner der Wahlscheider - zumal der TuRa Germania Oberdrees bislang eine richtig starke Runde spielt. Es kam völlig anders, als erwartet.
In der Schlussphase wurde es wild: Denis Derevjanko traf in der 83. zum 4:2, Tim Lünenbach verkürzte in der 90. wieder auf 3:4, bevor Janik Derenbach und Jonathan Weppler in der Nachspielzeit mit dem 6:3-Endstand endgültig für die Entscheidung sorgten. Oberdrees rutscht mit 22 Punkten auf den fünften Platz, Wahlscheid bleibt mit acht Punkten zwar Tabellenletzter, hat aber nur noch vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.
VfR Hangelar – FC Hertha Rheidt 2:3
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Mario Barisic, Yannick Neumann, Sven Meyer, Clemens Heinen (86. Claudio Rodrigues), Lennard Bär, Lars Radzey (34. Luka Chokhonelidze), Granit Dukaj, Vladyslav Cheltsov, Fahim Momand (62. Valentino Leonardo Pedicillo), Matthias Wallrafen - Trainer: Sascha Strack
FC Hertha Rheidt: Frederik Zitzelsberger, Tilo Bruns, Sigert Novaku, Ayman Bouskouchi, Marco Abels, Leon Pagels, Tim Rothe (70. Harlain-Mimbo Mimbala), Elis Zulfic (58. Marc Wiewiora), Thaoufik Zakari, Chalid Ben Ghouma (58. Noah Miguel Meyer), Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune - Co-Trainer: Marcel Alegria
Schiedsrichter: Leon Sedlaczek (Köln) - Zuschauer: 104
Tore: 1:0 Matthias Wallrafen (23.), 1:1 Tilo Bruns (30.), 1:2 Göktan Maru (38.), 1:3 Tilo Bruns (55.), 2:3 Clemens Heinen (79.)
SV Rot-Weiß Merl – SV Niederbachem 3:2
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Tim Mathis, Christopher Preloznik, Moritz Michalarias, Sammy Simmo, Ibis Renda, Henry Levin Rübo, Lourenco da Silva (76. Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick), Antonio Halfen, Martin Racipovic, Oleksandr Rohozhyn - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
SV Niederbachem: Lars Sommerhof, Attila Schlipf (87. Safak Temel), Mahdi Dhouib, Hüseyin-Bedran Gül, Wootaek Choi, Zouhair El Bassraoui, Jan Schmickler, Tobias Schreiner, Lukas Miebach, Ali AKbar Mortazawi (62. Jean-Pierre Schilling), Mito Toure (62. Luka Stjepanovic) - Trainer: Sven Sattler
Schiedsrichter: Jakob Riedel - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jan Schmickler (3.), 1:1 Christopher Preloznik (43.), 2:1 Oleksandr Rohozhyn (75.), 3:1 Sammy Simmo (90.+1), 3:2 Jan Schmickler (90.+4)
Sportvereinigung Deutz 05 II – Marokkanischer SV Bonn 1:4
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay (71. Maximilian Oberschelp), Johannes Langhans, Aboul Alassani (19. Danylo Kovalenko), Max Michael, Can Grund, Aljoscha Schmidt, Moritz Mierisch, Mahdi Ziyar, Francesco Costarella (46. Mikail Polat Karagöz), Giwhi Song (67. Jens Lutterbach) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Abdelhak Adel Adni, Brindon Mensah-Assiakoley, Mucteba Dogan, Francesco Krämer, Hamza Asaad Allah Ayari, Ronay Cöcel (87. Nemer Aljammali), Bilal Acharki, Abdullah El Leithy, Albara Mohamed Elforjani, Volkan Kartal (74. El Mahadi Haddach Mohamed) - Trainer: Mesih Celik
Schiedsrichter: Kevin Msrkus Heckes - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Brindon Mensah-Assiakoley (25.), 1:1 Johannes Langhans (42.), 1:2 Volkan Kartal (45.+1), 1:3 Albara Mohamed Elforjani (65.), 1:4 El Mahadi Haddach Mohamed (90.+2)
SC Volmershoven-Heidgen – TuS 05 Oberpleis 0:4
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Stephan Bremer, Ismail Khaled, Ibrahim Bokhabza, Sebastian Flachmeier (85. Malte Heinen), Luca David Clasen, Moritz von Häfen (71. Tobias Breuer), Jona Christopher Schöngen (88. Felix Rubert), Bilal Abik (77. Lucas Daniel Wölk) - Trainer: Timo Schüller
TuS 05 Oberpleis: Max Blönigen, Linus Zakrzewski, Mika Jetzlaff, Patrick Rüth (46. Jannik Goethe), Tim Becker, Eric Noah Zientz, Sebastian Witt (74. Thomas Schönherr), Nils Lokotsch (75. Mehmet Hanefi Öcal), Gian-Luca Blazic, Nikolas Klosterhalfen (74. Marc Bremer) - Trainer: Eskandar Zamani - Co-Trainer: Marc Bremer
Schiedsrichter: Lukas Wenz (Köln) - Zuschauer: 112
Tore: 0:1 Nikolas Klosterhalfen (28.), 0:2 Nikolas Klosterhalfen (62.), 0:3 Gian-Luca Blazic (70.), 0:4 Nils Lokotsch (72.)
FC Blau-Weiß Friesdorf – TuS Buisdorf 6:2
FC Blau-Weiß Friesdorf: Antonio Bozic, Mouhanad Aldakak, Nils Rütten, Yassir Bentassil, Yevhen Didych, Vladyslav Onishchenko, Dario Martinovic - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Maik Noppe, Bastian Balensiefer, Luca Hübgen, Noah Ptassek (66. Jonas Spiekermann), Yudai Matsumoto, Felix Schamberg, Luca Brors (70. Noah Jeromin), Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller (88. Gentjan Gashi), Finn Töller (60. Julius Hübgen) - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: David Torres Gonzalez - Zuschauer: 138
Tore: 1:0 Nils Rütten (3. Foulelfmeter), 1:1 Luca Brors (6.), 1:2 Max Müller (26.), 2:2 Nils Rütten (47.), 3:2 Nils Rütten (50.), 4:2 Yevhen Didych (62.), 5:2 Yevhen Didych (66.), 6:2 Dario Martinovic (84.)
