0:8 verloren, doch "am Ende haben wir noch ausgelassen gefeiert"

Der Wahlscheider SV verlor zwar deutlich mit 0:8 gegen den Drittligisten Viktoria Köln – doch das Ergebnis war am Ende Nebensache. Der Bezirksligist zeigte großen Einsatz, hielt lange stark dagegen und feierte vor 1300 Zuschauern einen der größten Vereinsabende der jüngeren Geschichte.

Die 1300 Zuschauer an der Krebsaueler Straße bekamen erwartungsgemäß ein einseitiges Spiel zu sehen, doch aus Sicht des Wahlscheider SV war das Achtelfinale des Mittelrheinpokals gegen den Tabellensechsten der 3. Liga ein voller Erfolg – sportlich, emotional und organisatorisch.

Viktoria Köln wurde seiner Favoritenrolle schnell gerecht und führte zur Pause mit 5:0. Doch der Bezirksligist hielt zum Teil bemerkenswert stabil dagegen und zeigte besonders nach dem Seitenwechsel große Moral. In der zweiten Halbzeit fielen die letzten drei Treffer erst ab der 80. Minute – eine Phase, in der Wahlscheid noch einmal alles in die Waagschale warf.

Die sportliche Differenz war naturgemäß groß – für die Verantwortlichen spielte das Ergebnis jedoch keine Rolle. „Das Ergebnis spielt keine große Rolle – weder im Vorfeld noch im Nachgang. Die Jungs haben es überragend gemacht,“ sagte Vorstandsmitglied Fabian Oberdörster.

Besonders die zweiten 45 Minuten machten Mut: „Wenn man allein die zweite Halbzeit betrachtet, verlieren wir ‚nur‘ 0:3, und die Gegentore fallen erst ab der 80. Minute. Gerade in der zweiten Hälfte haben wir aufopferungsvoll dagegengehalten.“

Dass ein Bezirksligist gegen einen Profiklub über 70 Minuten ein würdiger Gegner bleibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Oberdörster betonte deshalb: „Natürlich werden die Unterschiede in solchen Spielen deutlich, das ist normal. Aber in der Summe waren wirklich alle extrem happy – die Spieler genauso wie der ganze Verein. Dieses Erlebnis nimmt uns keiner mehr.“

Mindestens genauso stolz war der Verein auf das Drumherum. „Auch organisatorisch hat alles perfekt funktioniert. Es gab keine langen Schlangen, alles lief reibungslos. Für uns als WSV war das ein großartiger Tag und wir können sehr stolz darauf sein, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben.“

Ein besonderer Dank ging an die vielen helfenden Hände: „Den vielen Helfern – den Ehrenamtlern, Eltern der Jugendspieler, allen, die gegrillt, den Bierwagen betreut oder an anderer Stelle mit angepackt haben. Das ist für uns der größte Gewinn: dass wir als Verein zusammenstehen und gemeinsam solche Ereignisse stemmen können.“

Und als der Abpfiff ertönte und das 0:8 feststand, fühlte es sich für Wahlscheid keineswegs wie eine Niederlage an: „Am Ende haben wir noch ausgelassen gefeiert – ein rundum schöner Tag.“