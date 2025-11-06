Rombach-Nachfolger gefunden: Früherer Hertha-Profi beim SC Uckerath

Süs stand für Berlin und die SG Wattenscheid als Spieler insgesamt 32 Mal in der 2. Bundesliga auf dem Platz. Nach seiner aktiven Karriere etablierte sich der frühere Mittelfeldmann als Co-Trainer am Mittelrhein. Beim Siegburger SV, dem SV Wachtberg, Uckerath und zuletzt dem FC Hennef war Süs als Assistent tätig - jetzt übernimmt er bei seinem früheren Verein als Chef das Ruder. "Ich hatte nicht vor unbedingt als Cheftrainer zu fungieren und war bisher gerne in der Rolle des Co-Trainers", sagt Süs im Gespräch mit FuPa Mittelrhein.

Süs kennt den SC Uckerath

Der 55-Jährige kennt seine neue Mannschaft bereits als Zuschauer, war gerade in der laufenden Spielzeit immer wieder auf der Anlage des SCU zu Gast. "Ich hatte mir diese Saison das ein oder andere Spiel vom SC Uckerath angeschaut. Nach dem Rücktritt von Didi Rombach hat der Verein mich kontaktiert und dann ging es eigentlich recht schnell", erklärt Süs.

Auch für den neuen sportlichen Leiter Thomas Daas war die Präsenz des Ex-Profis ein Faktor für die Verpflichtung. "Mit Frank konnten wir einen erfahrenen Trainer gewinnen, der den Verein und die Mannschaft bestens kennt", so Daas. Die Arbeit des neuen Trainers begann mit der Trainingseinheit am 3. November. Zunächst müsse er "viele Gespräche führen, die Spieler wieder aufbauen, sodass wir schnellstmöglich in die Erfolgsspur zurück kommen", sagt Süs über seine ersten Tage in Uckerath.