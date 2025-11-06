 2025-10-30T14:25:35.653Z

Frank Süs (r.) war lange Zeit als Co-Trainer beim FC Hennef aktiv.
Frank Süs (r.) war lange Zeit als Co-Trainer beim FC Hennef aktiv. – Foto: Boris Hempel

Rombach-Nachfolger gefunden: Früherer Hertha-Profi beim SC Uckerath

Bezirksliga, Staffel 2: Frank Süs ist der neue Cheftrainer beim SC Uckerath und beerbt den langjährigen SCU-Coach Dietmar Rombach.

Vor knapp zwei Wochen hat der SC Uckerath eine Zäsur erlebt: Nach neun Jahren als Cheftrainer legte Dietmar Rombach sein Amt beim Bezirksligisten nieder. Zu Beginn der Woche hat der aktuelle Tabellenzwölfte nun den Nachfolger bekannt gegeben. Frank Süs ist der neue Trainer beim SCU. Der neue Mann hat eine Vergangenheit in Uckerath - und bei Hertha BSC.

Süs stand für Berlin und die SG Wattenscheid als Spieler insgesamt 32 Mal in der 2. Bundesliga auf dem Platz. Nach seiner aktiven Karriere etablierte sich der frühere Mittelfeldmann als Co-Trainer am Mittelrhein. Beim Siegburger SV, dem SV Wachtberg, Uckerath und zuletzt dem FC Hennef war Süs als Assistent tätig - jetzt übernimmt er bei seinem früheren Verein als Chef das Ruder. "Ich hatte nicht vor unbedingt als Cheftrainer zu fungieren und war bisher gerne in der Rolle des Co-Trainers", sagt Süs im Gespräch mit FuPa Mittelrhein.

Süs kennt den SC Uckerath

Der 55-Jährige kennt seine neue Mannschaft bereits als Zuschauer, war gerade in der laufenden Spielzeit immer wieder auf der Anlage des SCU zu Gast. "Ich hatte mir diese Saison das ein oder andere Spiel vom SC Uckerath angeschaut. Nach dem Rücktritt von Didi Rombach hat der Verein mich kontaktiert und dann ging es eigentlich recht schnell", erklärt Süs.

Auch für den neuen sportlichen Leiter Thomas Daas war die Präsenz des Ex-Profis ein Faktor für die Verpflichtung. "Mit Frank konnten wir einen erfahrenen Trainer gewinnen, der den Verein und die Mannschaft bestens kennt", so Daas. Die Arbeit des neuen Trainers begann mit der Trainingseinheit am 3. November. Zunächst müsse er "viele Gespräche führen, die Spieler wieder aufbauen, sodass wir schnellstmöglich in die Erfolgsspur zurück kommen", sagt Süs über seine ersten Tage in Uckerath.

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
15:00

Vertrag bis zum Sommer

Mit neun Punkten aus zehn Spielen läuft der Vorjahresvierte den Ansprüchen hinterher, die Gründe dafür sind vielschichtig. Fakt ist: Mit TuRa Germania Oberdrees wartet am Sonntag das nächste dicke Brett. Der Tabellenzweite ist eine der Positivüberraschungen der laufenden Spielzeit. Ein konkretes Ziel haben sich Süs und die Verantwortlichen des SCU erstmal nicht auf die Karte geschrieben. "Wir planen jetzt erstmal nur bis zur Winterpause. Bis dahin müssen wir noch ein paar Pünktchen einsammeln. Dann kommen hoffentlich wieder viele unserer momentan verletzten Spieler zurück", sagt Süs, der vorerst einen Vertrag bis zum kommenden Sommer unterschrieben hat: "Im Frühjahr setzen wir uns zusammen und schauen, ob und wie es weitergeht."

