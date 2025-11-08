Schweinfurter Coup, Osnabrück mit der Nase vorn im Topduell

Am Freitagabend erledigte der MSV Duisburg gegen den SV Waldhof Mannheim seine Hausaufgaben und bleibt weiter in der Verlosung um die besten drei Plätze.

Sowohl für den VfL Osnabrück als auch für Rot-Weiss Essen waren drei Punkte verbunden mit einem harten Stück Arbeit. Der VfL behauptete sich bei Energie Cottbus, RWE hatte am Ende gegen den FC Ingolstadt die Nase vorn. Unterdessen feierte der 1. FC Schweinfurt ein seltenes Erfolgserlebnis. Gegen die TSG Hoffenheim II reichte den Schnüdeln ein knapper 2:1-Erfolg.

Der MSV Duisburg verteidigt für den Moment seinen Platz an der Sonne. Am Ende einer gelungenen Vorstellung fuhren die Zebras drei Punkte ein, wobei der Anschlusstreffer von Terrence Boyd sicher noch für die ein oder andere stressbedingte Schweißperle auf der Stirn der Duisburger sorgte.

MSV Duisburg – SV Waldhof Mannheim 2:1

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun, Mert Göckan, Rasim Bulic, Conor Noß (90. Leon Müller), Christian Viet (90. Steffen Meuer), Patrick Sussek (77. Jesse Tugbenyo), Tim Heike (70. Florian Krüger) - Trainer: Dietmar Hirsch

SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Malte Karbstein, Julian Rieckmann (84. Tim Sechelmann), Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Samuel Abifade, Arianit Ferati, Diego Michel (72. Djayson Mendes), Kennedy Okpala, Felix Lohkemper (84. Emmanuel Iwe), Masca (70. Terrence Boyd) - Trainer: Luc Holtz

Schiedsrichter: Christian Ballweg - Zuschauer: 22241

Tore: 1:0 Conor Noß (20.), 2:0 Joshua Bitter (69.), 2:1 Terrence Boyd (85.)

_____

Liveticker: FC Ingolstadt - Rot-Weiss Essen

FC Ingolstadt 04 – Rot-Weiss Essen 1:2

FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly (69. Yann Sturm), Simon Lorenz, Linus Rosenlöcher (83. Davide Sekulovic), Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Max Plath, Max Besuschkow, Dennis Kaygin (88. Lukas Fröde), Frederik Carlsen (83. Frederik Christensen), Julian Kügel (46. Mads Borchers) - Co-Trainer: Fabian Reichler - Co-Trainer: Ilia Gruev - Co-Trainer: Nico Hurst

Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme, Tobias Kraulich, Michael Kostka (89. Jannik Hofmann), Torben Müsel, Tom Moustier, Ahmet Arslan (78. Gianluca Swajkowski), Kaito Mizuta (85. Michael Schultz), Marvin Obuz (78. Ramien Safi), Jaka Cuber Potocnik (89. Marek Janssen) - Co-Trainer: Aaron Beißwenger - Co-Trainer: Paul Freier - Co-Trainer: Lars Fleischer - Co-Trainer: Philip Kipp

Schiedsrichter: Justin Joel Hasmann (Neunkirchen) - Zuschauer: 4446

Tore: 0:1 Jaka Cuber Potocnik (51.), 0:2 Kaito Mizuta (77.), 1:2 Dennis Kaygin (81. Foulelfmeter) _____

Liveticker: SSV Ulm - F.C. Hansa Rostock

SSV Ulm 1846 Fußball – F.C. Hansa Rostock 0:5

SSV Ulm 1846 Fußball: Max Schmitt, Jonathan Meier, Felix Vater, Jan Boller, Luis Görlich (46. Max Scholze), Dennis Chessa, Max Julian Brandt, Dennis Dressel (86. Benedikt Ehe), Ben Westermeier (46. Lucas Röser), Paul-Philipp Besong (46. Elias Löder), Leon Dajaku (76. Ensar Aksakal)

F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Benno Dietze, Florian Carstens (66. Leon Reichardt), Viktor Bergh, Franz Pfanne, Marco Schuster, Jan Mejdr (65. Nico Neidhart), Kenan Fatkic, Cedric Harenbrock (38. Paul Stock), Ryan Don Naderi (77. Maximilian Krauß), Andreas Voglsammer (66. Emil Holten)

Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli

Tore: 0:1 Kenan Fatkic (13. Foulelfmeter), 0:2 Andreas Voglsammer (17.), 0:3 Ryan Don Naderi (28.), 0:4 Ryan Don Naderi (44.), 0:5 Emil Holten (81.) _____ Liveticker: FC Energie Cottbus - VfL Osnabrück

FC Energie Cottbus – VfL Osnabrück 0:1

FC Energie Cottbus: Marius Funk, Henry Rorig, Nyamekye Awortwie-Grant, Leon Guwara (61. Anderson Lucoqui), King Manu (81. Can-Yahya Moustfa), Axel Borgmann, Dominik Pelivan, Lukas Michelbrink (81. Justin Butler), Moritz Hannemann (81. Merveille Biankadi), Timmy Thiele (46. Tolcay Cigerci), Erik Engelhardt

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski, Patrick Kammerbauer, Lars Kehl (85. Tony Rudy Lesueur), David Kopacz (61. Ismail Badjie), Bjarke Jacobsen, Frederik Christensen, Fridolin Wagner, Robin Meißner (92. Luc Ihorst)

Schiedsrichter: Florian Lechner (Berlin) - Zuschauer: 11072

Tore: 0:1 Ismail Badjie (74.) _____

Liveticker: SC Verl - FC Erzgebirge Aue

SC Verl – FC Erzgebirge Aue 1:1

SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Niko Kijewski, Oualid Mhamdi, Martin Ens, Berkan Taz, Timur Gayret, Joshua Eze (74. Yari Otto), Dennis Waidner, Jonas Arweiler (85. Michel Stöcker) (85. Julian Stark), Alessio Besio (74. Chilohem Onuoha)

FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Erik Majetschak, Pascal Fallmann, Ryan Malone, Eric Uhlmann, Tristan Zobel, Marvin Stefaniak (84. Paul Seidel), Mika Clausen (73. Erik Weinhauer), Julian Guttau (91. Boris Tashchy), Ricky Bornschein (46. Luan Simnica), Jannic Ehlers (73. Marcel Bär)

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) - Zuschauer: 2500

Tore: 1:0 Alessio Besio (27.), 1:1 Jonas Arweiler (72. Eigentor) _____ Schweinfurt mit Achtungserfolg gegen Hoffenheim

Nach ausgeglichener Anfangsphase gewannen die Hausherren zunehmend an Obergewicht und verhinderten, dass die Sinsheimer zur Entfaltung kamen. Der erfrischende Auftritt der Schweinfurter wurde mit einem sehenswerten Führungstreffer belohnt. Kristian Böhnlein feuerte einen Volley im Anschluss an einen Eckball unter den Giebel (28.). Auf der anderen Seite vergab die TSG in Person von Deniz Zeitler die postwendende Antwort (30.). Von Hoffenheim kam daraufhin nicht genug und der 1. FC zeigte sich ungewohnt konsequent. Luca Trslic schickte Joshua Endres mit einem langen Ball auf die Reise, der die ungeordnete Defensive der Gäste nutzte und per Heber die Führung verdoppelte (44.). Die TSG wachte aber noch vor Halbzeitpfiff auf und verkürzte durch Paul Hennrich, der am Ende einer schönen Kombination Toni Stahl überwand (45.+1). Nach dem Seitenwechsel war Schweinfurt darauf erpicht, das Ergebnis zu halten, Hoffenheim fehlten gleichzeitig auch offensiv die richtigen Ansätze um das Kellerkind zu knacken. Kurz vor Schluss hatte noch Nader El-Jindaoui mit einem platzierten Versucht die Chance auf den Ausgleich, doch Stahl war zur Stelle (90.). Final ist es also der zweite Saisonsieg für die Schnüdel, die damit für den Moment die rote Laterne abgeben. 1. FC Schweinfurt 05 – TSG 1899 Hoffenheim II 2:1

1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic (81. Uche Obiogumu) (92. Michael Dellinger), Nick Doktorczyk (64. Lucas Zeller), Thomas Meißner, Pius Krätschmer, Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein, Johannes Geis (92. Devin Angleberger), Joshua Endres (64. Lauris Bausenwein), Jakob Tranziska, Manuel Wintzheimer - Trainer: Victor Kleinhenz

TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Yannis Hör, Florian Bähr, Yannik Lührs, Luka Djuric, Diren Dagdeviren (84. Lars Strobl), Arian Llugiqi (71. Leonard Krasniqi), Ruben Reisig, Paul Hennrich (57. Nader El-Jindaoui), Ben Opoku (71. Alex Honajzer), Deniz Zeitler (84. Simon Kalambayi)

Schiedsrichter: Luca Jürgensen - Zuschauer: 3655

Tore: 1:0 Kristian Böhnlein (28.), 2:0 Joshua Endres (44.), 2:1 Paul Hennrich (45.+1) _____ Liveticker: 1. FC Saarbrücken - TSV Havelse

_____ Liveticker: VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen

_____ Liveticker: SSV Jahn Regensburg - TSV 1860 München

_____ Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - Viktoria Köln

15. Spieltag

21.11.25 TSG 1899 Hoffenheim II - MSV Duisburg

22.11.25 SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden

22.11.25 Viktoria Köln - SC Verl

22.11.25 F.C. Hansa Rostock - 1. FC Schweinfurt 05

22.11.25 TSV Havelse - SSV Ulm 1846 Fußball

22.11.25 Alemannia Aachen - SSV Jahn Regensburg

22.11.25 VfL Osnabrück - FC Ingolstadt 04

23.11.25 TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken

23.11.25 FC Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II

23.11.25 Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus

_____

