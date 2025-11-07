Mit "Leidenschaft" zum Erfolg - MSV Duisburg schlägt Mannheim

Sichtlich erleichtert kam Dietmar Hirsch nach dem 2:1-Erfolg des MSV Duisburg gegen den SV Waldhof Mannheim aus dem Innenraum des Wedaustadions in die Katakomben. Nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg in Folge haben die Zebras den vielzitierten Bock endlich wieder umgestoßen und an der Tabellenspitze vorgelegt. Drei Punkte beträgt der Vorsprung vor Energie Cottbus wieder, das am Samstag im Topspiel der 3. Liga den VfL Osnabrück zu Gast hat. So haben MSV-Coach Hirsch und Waldhof-Übungsleiter Luc Holtz die Partie gesehen.

Luc Holtz: "Ich denke, über 90 Minuten geht das Ergebnis in Ordnung. der Gegner hat mit mehr Wucht gespielt als wir es heute konnten. Der Rasen war schwer zu bespielen. Wir hatten durchaus einige Einschussmöglichkeiten, in Summe waren wir aber zu weich und hatten nicht die Energie."

Dietmar Hirsch: "Wir haben den Sieg mehr verdient gehabt, auch wenn er hinten raus knapp war. Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten viel Energie, viel Power. Von Beginn an haben wir versucht, Fußball zu spielen, gehen dann in Führung. Nach der Pause mussten wir viele lange Bälle verteidigen, haben dann auch blöd gefoult und dem Gegner Standards geschenkt. Auch nach dem 2:0 durften wir uns nicht ausruhen, haben es dann mannschaftlich geschlossen ordentlich verteidigt. Mit Leidenschaft haben wir in der Schlussphase verteidigt und Nadelstiche nach vorn gesetzt.

Wir wollten unbedingt die Phase der Nicht-Siege hinter uns lassen. Es war uns sehr wichtig, mit einem Sieg in das Wochenende und die Länderspielpause zu gehen. Ich bin stolz auf das, was die Mannschaft gezeigt hat."

So spielten die Mannschaften

MSV Duisburg – SV Waldhof Mannheim 2:1

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun, Mert Göckan, Rasim Bulic, Conor Noß (90. Leon Müller), Christian Viet (90. Steffen Meuer), Patrick Sussek (77. Jesse Tugbenyo), Tim Heike (70. Florian Krüger) - Trainer: Dietmar Hirsch

SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Malte Karbstein, Julian Rieckmann (84. Tim Sechelmann), Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Samuel Abifade, Arianit Ferati, Diego Michel (72. Djayson Mendes), Kennedy Okpala, Felix Lohkemper (84. Emmanuel Iwe), Masca (70. Terrence Boyd) - Trainer: Luc Holtz

Schiedsrichter: Christian Ballweg - Zuschauer: 22241

Tore: 1:0 Conor Noß (20.), 2:0 Joshua Bitter (69.), 2:1 Terrence Boyd (85.)