Schweinfurt nun uneinholbar? »Wir ziehen das jetzt durch«

Für Schweinfurts Sportlichen Leiter Andreas Brendler, der sich bekanntlich am Saisonende verabschieden wird, kommt der Urteilsspruch nicht überraschend: "Ganz ehrlich: Wir haben damit gerechnet und sind froh um die Punkte. Ob Türkgücü München nun noch von seinem Recht Gebrauch macht und Einspruch gegen das Urteil einlegt, das wissen wir allerdings nicht."



Wie fühlen sich zwölf Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze an? "Die fühlen sich saugut an", grinst Brendler. "So viel Vorsprung zu dem Zeitpunkt der Saison, das hätten wir uns nicht träumen lassen. Aber das ist absolut verdient. Wir haben viel richtig gemacht, Trainerteam und Mannschaft machen einen tollen Job." Kurz nach der Winterpause wollten sich die Schnüdel bezüglich Meisterambitionen noch nicht aus der Reserve locken lassen, jetzt Anfang April spricht Brendler aber Klartext - und dürfte damit die Schnüdel-Fans frohlocken lassen: "Wir lassen uns das nicht mehr nehmen. Wir ziehen das jetzt durch." Zwei Hauptgründe führt der 38-Jährige im Brustton der Überzeugung dafür an: "Klar, wir werden auch noch Zähler liegenlassen wie zuletzt gegen Schwaben Augsburg. Aber unsere Mannschaft ist so gefestigt, dass sie bis zum Schluss konstant punkten wird. Und dann bin ich auch ehrlich: Ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass einer der Verfolger eine Siegesserie starten wird." Holt Schweinfurt 05 die Meisterschaft? Die Frage lautet ob des Blicks auf die Tabelle und die enteilten Schnüdel eher: Wann holt Schweinfurt die Meisterschaft?



Am Samstag geht es für die 05er im heimischen Sachs-Stadion gegen die SpVgg Ansbach weiter. Dann sollen die nächsten drei Punkte her - dieses Mal aber wieder sportlich auf dem Rasen...