Urteil da: FC05 bekommt die Punkte, Türkgücü muss 3.000 Euro zahlen

Das Sportgerichtsurteil im Fall der abgesagten Partie zwischen Türkgücü München und Schweinfurt 05 ist am Donnerstagvormittag an die beiden Vereine geschickt worden. Das Resultat: Die Partie wird mit 2:0 für Schweinfurt gewertet, die Schnüdel bekommen also drei Punkte am grünen Tisch. Türkgücü München muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 bezahlen. Die kurzfristige Absage der für 15. März geplanten Begegnung hatte hohe Wellen geschlagen. Türkgücü München konnte auf keine Regionalliga-konforme Spielstätte zurückgreifen und stand salopp gesagt ohne Stadion da.