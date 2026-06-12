Schweinfurt 05 komplettiert Torhüter-Team

Jan Morshäuser (Mitte), eingerahmt von Cheftrainer Jan Gernlein (li.) und Kaderplaner Jürgen Hein. – Foto: Verein

Der Kader des 1. FC Schweinfurt 05 nimmt mehr und mehr Konturen an. Am Sonntag um 11 Uhr bittet der neue Cheftrainer Jan Gernlein zum Trainingsauftakt auf dem Gelände des Sachs-Stadion. Nachdem am gestrigen Donnerstag mit Johannes Theinhardt ein talentierter Innenverteidiger aus dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg präsentiert wurde ( FuPa berichtete! ), können die Schnüdel am heutigen Freitag eine weitere Personalentscheidung bekanntgeben.

Bei den 05ern rückt Torhüter Jan Morshäuser aus der eigenen U19 in die erste Mannschaft auf. Der 18-Jährige komplettiert das neue Torwartteam mit Julian Brätz (kommt vom TSV Aubstadt), Jan Mottl (kommt von der SpVgg Ansbach) und Torwart-Trainer Norbert Kleider. "Wir haben uns schnell festgelegt, dass wir beim dritten Torhüter auf unsere U19 zurückgreifen wollen", erläutert Cheftrainer Jan Gernlein den Hintergedanken und ist sich sicher: "Das ist für Jans Entwicklung eine Top-Geschichte."

Wie das alles ablaufen soll, erklärt Schweinfurts Kaderplaner Jürgen Hein: "Jan wird regelmäßig an den Trainingseinheiten der ersten Mannschaft teilnehmen und gleichzeitig weiterhin Spielpraxis in der U19 sammeln." Hein weiter: "Wir freuen uns, einem Eigengewächs den nächsten Schritt zu ermöglichen und die Verbindung zwischen Jugend- und Herrenbereich weiter zu stärken."