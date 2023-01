Schwandt und Mayer-Nosbüsch trainieren SG Kyllburg Zwei langjährige Leistungsträger aus Rheinlandligazeiten agieren beim Bezirksligisten als Duo. Noch-Trainer Roger Reiter will sich mit dem Klassenverbleib verabschieden.

"Zurück zu den Wurzeln“ lautet das Motto für Schwandt, der nach drei Jahren als

mitspielender Co-Trainer beim B-Ligisten SG Lünebach/Pronsfeld/Watzerath den Weg zurück

in die Heimat findet. „Mein Ziel, irgendwann als Trainer zur SG Kyllburg/Badem/Gindorf zurückzukehren, stand schon länger fest. Als Ende des Jahres die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen. Ich kenne den SG-Vorstand, das Umfeld, einen Großteil der Mannschaft und freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe“, so der langjährige Rheinlandliga-Torjäger.

Gemeinsam mit Schwandt steht ab Sommer Michael Mayer-Nosbüsch in der Verantwortung. Bereits seit voriger Saison ist er als Co-Trainer der ersten Mannschaft aktiv. „Die

Arbeit mit den Jungs und dem gesamten Team der SG macht mir sehr viel Spaß. Da war es

für mich wichtig und reizvoll, den nächsten Schritt als Trainer zu gehen. Mit Mike habe ich

mich auf dem Spielfeld blind verstanden, wir ticken auf vielen Ebenen gleich und teilen ein

gemeinsames Fußballverständnis.“ Gemeinsam möchte das neue Trainergespann die SG in der Bezirksliga in ruhige Fahrwasser führen und ihren Fans attraktiven und offensiven

Fußball zeigen.

Dominik Kaschube, sportlicher Leiter der SG, freut sich über die Zusage der langjährigen

Leistungsträger: „Mit Mike und Michael haben wir unsere Wunschkombination verwirklichen können – beide sind in der SG groß geworden und werden neuen Schwung verleihen. Das hat sich in den Gesprächen bereits gezeigt."