Schwabmünchens langer Weg zurück Landesligist hatte lange an der Negativserie der vergangenen Monate zu knabbern +++ Erst mit einem erneuten Trainerwechsel schaffte der Bayernligaabsteiger die Trendwende

Die Zielsetzung im Sommer 2022 war klar. Nach einer verheerenden Bayernliga-Rückrunde mit einem Trainerverschleiß auf fast einem Niveau von Schalke 04, folgte der Abstieg des TSV Schwabmünchen in die Landesliga. Doch dort ging es mit den Niederlagen weiter. Nach fünf Niederlagen in Serie war dann auch die Uhr für Trainer Florian Fischer abgelaufen, der sich somit saisonübergreifend ohne Punkte aus Schwabmünchen verabschiedete.

Auf Fischer folgte Esad Kahric. Mit dem erfahrenen Bosnier kam nach und nach der Umschwung. „Es war am Anfang eine schwere Situation. Die Mannschaft war verunsichert, hatte noch ein anderes Anspruchsdenken“, erinnert sich Kahric. Ein Bild, das sich inzwischen geändert hat. „Die Jungs haben eine gute Entwicklung gemacht, die Stimmung ist super und sie haben akzeptiert, wie man in der Landesliga spielen muss“, so Kahric.

Dank eines Endspurts mit vier Siegen in Serie überwintern die Schwabmünchner auf Rang zehn. „Das ist schön für den Verein, über dem Strich zu stehen“, so Kahric. Doch er weiß auch, dass der TSV nur zwei Punkte Vorsprung zu den Relegationsplätzen hat. „Unser Ziel ist der direkte Klassenerhalt. Dafür werden wir arbeiten.“

Noch nicht da, wo Kahric hin will

Für die Winterpause müssen nun alle in Schwabmünchen ihre Hausaufgaben machen. Die Spieler haben einen Trainingsplan bekommen und Esad Kahric geht davon aus, dass die Mannschaft „ihre Hausaufgaben durchzieht.“ Denn schon zu Beginn seiner Amtszeit klagte der Trainer über den Fitnesszustand des Teams. „Der ist mittlerweile besser, aber nicht da, wo ich ihn will“, erklärt er. Auch für die Abteilungsleitung stehen Hausaufgaben an, denn der Kader ist zu dünn. Teilweise mussten drei A-Junioren als Wechselspieler mitfahren. „Dafür bin ich sehr dankbar“, erklärt Kahric.

Die Abteilungsleitung weiß, dass es Verstärkungen bedarf - und die nicht nur auf dem Spielfeld. Denn Mitte September warf der sportliche Leiter Werner Muth das Handtuch. Eine Lücke, die es ebenfalls zu füllen gilt. Hier konnten die Schwabmünchner schon erste Erfolge vermelden. Leo Hertle kümmert sich künftig neben den wehen Fußballerknochen auch um die komplette Spieltagsorganisation. „Dafür sind wir unglaublich dankbar“, so Abteilungsleiter Germar Thiele, der eine weitere Lücke schließen konnte. Künftig wird Rene Ott die Rolle des stellvertretenden sportlichen Leiters übernehmen. Zusammen mit Thiele und Manfred Bock kümmert er sich um die aktuelle Transferperiode und bereitet zudem schon den Sommer vor. Das soll den Druck bei der Suche nach einem geeigneten neuen sportlichen Leiter herausnehmen.