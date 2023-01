Schrepel freut sich auf Dieterskirchen-Knisper Ruhland Nächster Schritt für den 24-jährigen Andreas Ruhland: Von Dieterskirchen geht es zu Bezirksliganeuling FC Weiden-Ost

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, ehe der 24-jährige Ruhland zu Weiden-Ost wechseln würde. Schließlich kennt er einige seiner neuen Mitspieler bereits und war in den vergangenen Jahren immer mal wieder ein Thema bei den „Ostlern“. Dass er sich diesen Winter für den Wechsel entschieden hat, freut FC-Spielertrainer Schrepel sehr. „Zumal unsere Anzahl an Spielern nicht so hoch war und wir den einen oder anderen Abgang hatten, der nicht so häufig gespielt hatten. Deshalb haben wir in der Winterpause dringend nach Verstärkung gesucht.“ Valmir Shabani (15 Saisoneinsätze, zuletzt vermehrt als Joker) ist in der Winterpause zu Ligakonkurrent und Tabellenführer Luhe-Wildenau gewechselt, während sich Youngster Christoph Schieder (sechs Kurzeinsätze) dem A-Klassisten SpVgg Pirk angschlossen hat.



Andererseits freut sich Schrepel nun auf einen „technisch starken Offensivspieler, der variabel einsetzbar ist“. In Dieterskirchen, Kreisliga-Neuling, und zuvor bei Erzhäuser-Windmais war der Neue immer für Tore gut. „Wenn er den Willen und Ehrgeiz mitbringt, kann er für uns eine enorme Verstärkung werden“, ist Schrepel bei der Personalie Andreas Ruhland guter Dinge. Sicherlich wird der 24-Jährige angesichts des Sprungs in die Bezirksliga etwas Zeit benötigen, die man ihm beim FC aber gerne zuspricht.



Kommenden Freitag bittet Schrepel seine Mannschaft zum ersten Training der Wintervorbereitung. Testspiele sind ausgemacht gegen Bezirksligist TSV Bad Abbach (11. Februar), Kreisligist VfB Mantel (17. Februar), Kreisligist SpVgg Schirmitz (26. Februar), Ligakonkurrent SpVgg SV Weiden II (4. März) und Kreisligist SV Inter Bergsteig Amberg (11. März). Der Ernst der Dinge im Ligabetrieb beginnt wieder am 18. März mit einem Auswärtsspiel beim SV Raigering.