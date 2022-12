Setzt sich gegen zwei Gegenspielerinnen durch: Schott-Torjägerin Nadine Anstatt (Mitte) ist erfolgreichste Torjägerin der Regionalliga – und könnte am Sonntag im Topspiel ein entscheidender Faktor sein. Archivfoto: hbz/Kristina Schäfer

Schotts Ziel: Im Spitzenspiel an die Spitze „Wir sind bereit“: Schott-Fußballerinnen wollen sich die Tabellenführung von der SV Elversberg zurückholen

Mainz. Die beiden Sätze der Spielführerin des TSV Schott Mainz nehmen alle mit in die Brisanz dieser Partie. „Die Vorfreude ist riesig. Auf dieses Spiel arbeiten wir seit Wochen hin“, sagt Heidrun Sigurdardottir. Dieses Spiel. Das Duell mit der SV Elversberg. Die Schott-Fußballerinnen erwarten am Sonntag, 14 Uhr, den Tabellenführer der Regionalliga. Zweiter gegen Erster. Der beste Sturm der Liga trifft auf die beste Abwehr. Beide Teams mit zehn Siegen aus bislang elf Saisonspielen. Mit 31 Punkten liegen die Saarländerinnen nur einen vor den Mainzerinnen. Der Sieger ist Herbstmeister. Heidrun Sigurdardottir: „Wir wollen als Tabellenführer in die Winterpause gehen.“ Das sieht auch Schott-Manager Till Pleuger so: „Wir sind bereit, wir wollen angreifen.“

Hoffen auf viele Fans des FSV Mainz 05 Sieht aus, als würde es voll werden. So viele Zuschauer wie noch nie in dieser Drittliga-Saison. Der Umzug auf die Bezirkssportanlage in Mombach war angedacht – das Team bleibt aber lieber in der gewohnten Atmosphäre des Kunstrasenplatzes auf dem Schott-Gelände. Denn auf kein Prozent des Heimvorteils soll verzichtet werden. Die Gäste haben mindestens einen Fan-Bus angekündigt. Schott will dagegenhalten, hofft auf viele Fans, nicht zuletzt von Mainz 05. Alle Zuschauer, die in Kleidung von 05 oder des TSV kommen, haben freien Eintritt. Die Kooperation der beiden Vereine läuft bereits seit Sommer, ab nächster Saison werden Sigurdardottir und Co. das rote Trikot mit dem 05-Logo tragen. Und das soll möglichst in der Zweiten Liga sein. Bis dahin, das wissen alle, ist es aber noch ein weiter Weg. Mit dem Elversberg-Spiel als enorm wichtigem Meilenstein.

So., 11.12.2022, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz SV Elversberg Elversberg 14:00 PUSH

„Wir sind sehr, sehr gut vorbereitet auf das Spiel gegen einen sehr guten Gegner“, verspricht Takashi Yamashita. Seit knapp acht Wochen ist der Japaner nun Trainer des TSV. Vier Siege in vier Spielen hat Schott in dieser Zeit geholt, dabei 25 Treffer erzielt, knapp die Hälfte vergangenen Sonntag beim 12:0 in Bardenbach. „Ich sehe eine Entwicklung im Team“, zeigt sich Yamashita zufrieden. Er verlangt Konzentration, „im Training und im Spiel müssen alle von Beginn an zu 100 Prozent bei der Sache sein“. Anders als bei der einzigen Niederlage, dem 2:3 gegen den 1. FC Saarbrücken, sollte die Aufmerksamkeit aber auch bis zum Ende anhalten – damals verspielte der TSV in den letzten zwanzig Minuten eine 2:0-Führung. Es war die letzte Partie ohne Yamashita. „Ein Top-Trainer“, zieht Sigurdardottir auf Nachfrage eine erste Bilanz, „sehr kompetent, sehr diszipliniert. Riesiges Glück, dass er bei uns ist.“