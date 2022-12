Schott: Knipser-Duell gegen Karbach Beim Heimspiel des TSV Schott stehen sich auch die aktuell besten Liga-Torjäger gegenüber

Wohl wissend, was für ein Kaliber auf den Tabellenzweiten zukommt. So fabelhaft die Saison von TSV-Torjäger Johannes Gansmann mit seinen 13 Saisontoren auch läuft – Karbach-Knipser Max Wilschrey hat noch zwei Treffer mehr gelandet, seinen Doppelpack beim 2:2 in der Hinrunde zum Beispiel. Eine Partie, die die Mainzer schon gewonnen zu haben schienen, und die daher als Warnschuss vor dem neuerlichen Duell mit dem Fünften, der auf dem besten Weg in die Meisterrunde ist, dient.