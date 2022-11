Schott-Frauen behalten die Ruhe und gewinnen mit 4:1 Deutlicher Erfolg in der Regionalliga gegen den 1. FFC Montabaur +++ SV Ober-Olm verliert mit 0:7

TSV Schott Mainz – 1. FFC Montabaur 4:1 (0:1). – Das große Plus der Gastgeberinnen – sie behielten die Ruhe. Nach schwacher erster Halbzeit inklusive Gegentreffer (27.) und drei verpassten Ausgleich-Großchancen weckte Trainer Takashi Yamashita mit ruhigem Ton den TSV. „Wir haben dann mutiger gespielt“, sagte TSV-Abteilungschefin Nadine Kreß. Lisa Gürtler (61., 74.) drehte die Partie, Nadine Anstatt (76., 80.) legte einen Doppelpack nach. Kreß: „Wir waren immer überzeugt und wollten den Sieg unbedingt.“ Am 11. Dezember gastiert der Tabellenführer aus Elversberg in Mainz. „Sie haben schon angekündigt, mit Fan-Bus zu kommen“, sagt Nadine Kreß, „wir hoffen auch auf eine große Kulisse und viel Unterstützung.“

SV Ober-Olm – TuS Issel 0:10 (0:7). – Brutaler Start. Schon nach zwei Minuten stand es 0:2. Was folgte, war nicht besser: „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen“, sagte SVO-Spielerin Petra Nöth nach der erneut heftigen Pleite für den Aufsteiger. 38 der nun 50 Gegentore hat der SV in den vergangenen fünf Spielen kassiert. „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen.“ Nach 19 Minuten stand es 0:4. Positiv: „In der Pause haben wir uns vorgenommen, auf 0:0 zu stellen“, so Nöth. Das klappte. Die zweite Hälfte lief sehr viel besser.