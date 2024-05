,,Schon etwas Besonderes" – Holzkirchen empfängt Hallbergmoos

Holzkirchen – Der TuS Holzkirchen hat ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Der Auslöser: Ein ebenso später wie knapper 3:2-Erfolg im Abstiegskracher gegen Neufraunhofen dürfte den Grün-Weißen wieder einigermaßen Mut und Zuversicht für den Saisonendspurt in der Landesliga Südost geben. Zumal er absolut verdient war. „Wir wollen den Schwung jetzt natürlich mitnehmen“, hofft TuS-Trainer Florian Brachtel. Die nächste schwere Aufgabe wartet bereits: Am Mittwochnachmittag treffen die Holzkirchner auf den VfB Hallbergmoos.

Für Brachtel eine Partie mit einer ganz besonderen Note. Schließlich saß der 30-jährige Coach bis Ende Oktober selbst beim Gegner auf der Bank. Dann erfolgte der Rücktritt. „Für mich und meinen Co-Trainer ist es schon etwas Besonderes“, bestätigt Brachtel. „Für meine Mannschaft aber eher nicht.“ Nun will er sich ausschließlich auf die wenigen verbleibenden Partien mit dem TuS konzentrieren, um den Klassenerhalt in der Landesliga Südost vielleicht doch noch zu schaffen. „Wir sind in Hallbergmoos damals nicht im Streit auseinandergegangen“, stellt er klar. „Es gab am Ende unterschiedliche Ansichten.“ Statt zurückzublicken ist der neue TuS-Coach erst einmal froh, dass der so schwierige Auftakt für seine neue Mannschaft geglückt ist. „Jeder wusste, um was es geht“, sagt Brachtel rückblickend über den 3:2-Sieg vom Wochenende. „Das gibt uns jetzt schon Vertrauen.“