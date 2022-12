Schönes Nikolausgeschenk Regionalliga Südwest +++ Carl und Erbe verlängern beim FCA Walldorf

Der 29jährige Mittelstürmer hat sein Arbeitsverhältnis in der Astorstadt um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Carl hat in der aktuellen Runde in acht Einsätzen vier Tore erzielt. Insgesamt kommt Carl auf 170(!) Einsätze für den FCA, dabei traf er 53mal. Mit der Verlängerung des Kapitäns setzt Walldorf ein starkes Zeichen in Richtung Kontinuität und Stabilität des Walldorfer Kaders. Carl hat sich über viele Jahre hinweg zu einem wichtigen Führungsspieler entwickelt und ist in der aktuellen Phase seiner Karriere beim FCA nicht wegzudenken.

Neben Carl hat man mit dem 21jährigen Toptalent Arion Erbe den Vertrag bis Juni 2024 verlängert. Erbe ist von Walldorfs U19 über die U23-Mannschaft in diesem Sommer in die Regionalliga-Mannschaft aufgerückt. Er kommt in der aktuellen Hinserie auf acht Einsätze mit knapp 300 Spielminuten. Mit guter Übersicht und der nötigen Ruhe am Ball glänzt Erbe im zentralen Mittelfeld der Walldorfer, mit seinem Engagement hat er großen Anteil an der guten Punktausbeute in der Liga und dem Erreichen des Halbfinales im Badischen Pokal. Erbe ist ein weiteres, gutes Beispiel für die gute Walldorfer Jugendarbeit, sowie die Durchlässigkeit junger Spieler in den Walldorfer Regionalliga Fußball.