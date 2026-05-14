Schock für Bingöl: Vereinslegende Celikel hat sich schwer verletzt

Der FC Bingöl 12 muss einen schmerzhaften personellen Rückschlag hinnehmen. Serhat Celikel hat sich im Punktspiel gegen Dersimspor Hamburg schwer verletzt. Wie der Verein mitteilt, lautet die Diagnose: Kreuzbandriss.
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