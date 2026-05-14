Schock für Bingöl: Vereinslegende Celikel hat sich schwer verletzt

Für Bingöl ist das weit mehr als nur der Ausfall eines Spielers. Celikel trägt mittlerweile seit zehn Saisons das Trikot des Vereins und gehört zu den prägenden Figuren der jüngeren Klubgeschichte. Zwischen Kreisliga, Bezirksliga und Landesliga hat er mit dem FC Bingöl nahezu alles erlebt - und war dabei immer wieder ein Leistungsträger.

Seit zehn Saisons im Bingöl-Trikot

Der Verein würdigt Celikel entsprechend emotional. In der Mitteilung heißt es, der Spieler stehe „wie kaum ein anderer für Einsatz, Loyalität und Herzblut auf und neben dem Platz“. Genau diese Mischung hat ihn über Jahre zu einer Identifikationsfigur gemacht.