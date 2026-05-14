 2026-05-12T12:35:39.633Z

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Schock für Bingöl: Vereinslegende Celikel hat sich schwer verletzt

Bittere Nachricht für FC Bingöl 12: Serhat Celikel, seit zehn Saisons eine prägende Figur des Vereins, hat sich schwer verletzt. Die Diagnose lautet Kreuzbandriss.

von red · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser
Gute Besserung, Serhat Celikel!
Gute Besserung, Serhat Celikel! – Foto: Verein

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Bezirksliga HH Süd
FC Bingöl 12
Serhat Celikel
Serhat Celikel

Der FC Bingöl 12 muss einen schmerzhaften personellen Rückschlag hinnehmen. Serhat Celikel hat sich im Punktspiel gegen Dersimspor Hamburg schwer verletzt. Wie der Verein mitteilt, lautet die Diagnose: Kreuzbandriss.

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Für Bingöl ist das weit mehr als nur der Ausfall eines Spielers. Celikel trägt mittlerweile seit zehn Saisons das Trikot des Vereins und gehört zu den prägenden Figuren der jüngeren Klubgeschichte. Zwischen Kreisliga, Bezirksliga und Landesliga hat er mit dem FC Bingöl nahezu alles erlebt - und war dabei immer wieder ein Leistungsträger.

Seit zehn Saisons im Bingöl-Trikot

Der Verein würdigt Celikel entsprechend emotional. In der Mitteilung heißt es, der Spieler stehe „wie kaum ein anderer für Einsatz, Loyalität und Herzblut auf und neben dem Platz“. Genau diese Mischung hat ihn über Jahre zu einer Identifikationsfigur gemacht.

Gerade in einer Phase, in der Bingöl in der Bezirksliga Hamburg Süd eine solide Saison spielt und mit 41 Punkten auf Rang fünf steht, trifft der Ausfall den Klub sportlich wie menschlich. Celikel war über viele Jahre ein verlässlicher Faktor und hat den Weg des Vereins durch unterschiedliche Spielklassen mitgeprägt.

Verein sendet Genesungswünsche

Der FC Bingöl stellt sich nun geschlossen hinter seinen langjährigen Spieler. „Die gesamte FC-Bingöl-Familie wünscht dir von Herzen eine schnelle und erfolgreiche Genesung. Wir stehen hinter dir und wissen: Du kommst stärker zurück“, schreibt der Verein.

Für Celikel beginnt nun der lange Weg zurück. Für Bingöl bleibt die Gewissheit, dass einer der verdientesten Spieler des Klubs vorerst fehlen wird - aber auch, dass seine Bedeutung für den Verein weit über die nächsten Spiele hinausgeht.

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