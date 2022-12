– Foto: Andreas Hannig

Schneverdingen überwintert an der Spitze, der FC Este über dem Strich Bezirksliga Lüneburg 2: Hermannsburg gewinnt das Verfolger-Duell am Habichtshorst

Der TV Jahn Schneverdingen hat zum Jahresabschluss einen Dreier eingefahren und überwintert damit am Platz an der Sonne. Dahinter ist der MTV Soltau der ärgste Verfolger, aber auch trefffreudige Bravehearts, Scharmbeck und Hermannsburg halten die Schrittfolge.

Ein ganz wichtiger Sieg für den MTV Egestorf: Mit dem 2:0-Erfolg beim TSV Winsen/Luhe wird am Ahornweg eine sorgenfreie Winterpause warten. Für den späteren Erfolg reichte den Gästen lange ein Treffer von Lucas Meyer (17.), ehe Lukas Lübberstedt in der Schlussphase den Deckel draufmachte (83.). Die Luhestädter hätten mit einem Dreier den Abstand auf einen direkten Konkurrenten verkürzen können. Nun steht Winsen 14 Zähler hinter Egestorf und neun hinter einem Nichtabstiegsplatz.

Die Partie war keine 60 Sekunden alt, da stellte Leonhardt Vetter die Scharmbecker vor eine schwierige Aufgabe. Der Favorit knabberte lange an dem Rückstand, kam dann aber innerhalb von sieben Minuten zurück. John-Ruben Cassel traf zum Ausgleich (63.), Marvin Schulga behielt die Nerven vom Punkt (70.). Munster ließ aber nicht locker und drückte bis zum Abpfiff auf den Ausgleich, doch SG-Keeper Paul Petersen bewies sich als sicherer Rückhalt.

In nur zwei Minuten gab der MTV Soltau eine 2:0-Führung her, weil Bendestorf durch Hussam El-Kara (42.) und Anton von der Lieth (44.) mit einem Doppelschlag und Oberwasser in die Kabine ging. Im zweiten Durchgang legten die Gäste aber nach und bleiben nach Treffern von Hannes Tödter (62.) und David Justus (81.) mit dem 4:2-Erfolg der erste Verfolger vom TV Jahn Schneverdingen.

Mit gemischten Gefühlen verabschiedete sich der FC Este 2012 in die Winterpause: Einerseits hatten die Moisburger beim Tabellenschlusslicht einen Dreier eingeplant, andererseits nagt die personelle Lage am Kader des Aufsteigers. Im Vergleich zu den Vorwochen trat der FCE etwas offensiver auf, in der Schlussphase hätte die Partie in beide Richtungen kippen können. „Das Unentschieden ist am Ende leistungsgerecht, aufgrund unserer Situation müssen wir mit dem einen Punkt zufrieden sein“, sagt Trainer Sven Timmermann, der für den Rückrundenstart im März auf einige Rückkehrer hofft. Durch die Niederlage von Ciwan Walsrode überwintern die Moisburger auf einem Nichtabstiegsplatz.

Der TV Jahn Schneverdingen überwintert an der Tabellenspitze und kann in der Zeit viel Kraft tanken, bis das spannende Meisterschaftsrennen nach der Pause fortgesetzt wird. Mit einem Doppelschlag in der 22. und 25. Minute knackte der Favorit die BFC-Defensive und sicherte sich die Wintermeisterschaft.

Der TuS Hermannsburg sticht einen direkten Konkurrenten aus und setzt sich um fünf Zähler von Borstel ab. Mit einem Doppelpack in nur zwei Minuten avancierte Julian Lenz zum Matchwinner (26., 28.). Die Hausherren arbeiteten sich mühsam zurück und entfachten durch Peter Jürgens mit dem 1:2 eine hitzige Schlussphase (72.). Schließlich gelang es Mika Höppner, mit dem dritten Tor der Gäste, den alten Abstand wiederherzustellen (80.).

Die Eintracht Elbmarsch blickt einer ruhigen Winterpause entgegen: Beim Auswärtsspiel bei der SG Eldingen spielten die Deichkicker eine exzellente erste Halbzeit, in der Rico Grimm den wichtigen Führungstreffer erzielte (13.). Nach Treffern von Kenneth Angermann (27.) und Chuck Bödder (37.) ging die Elbmarsch mit einem komfortablen 3:1 in die Kabine, Michel Knoop verkürzte zwischenzeitlich. Im zweiten Durchgang erhöhte die SGE den Druck, nachdem Christopher Lemp erneut verkürzte (62.). Die Eintracht verpasste es, in der Schlussphase über Kontersituationen früher für klare Verhältnisse zu sorgen. Deswegen war es am Ende der Schlusspfiff von Jonathan Paul, der für die Erlösung sorgte.