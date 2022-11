Schneifel-Stadtkyll siegt im 14-Tore-Wahnsinn Rheinlandliga: In Mendig gewinnen die Gäste mit 10:4 – Zerf und Bitburg mit klaren Heimsiegen – Tarforst wacht spät auf.

FC Hochwald-Zerf – SG Malberg ⇥5:1 (2:0)

Auf Seiten der Hochwälder bissen die angeschlagenen Tobias Lenz, Johannes Carl und Matthias Burg auf die Zähne. Zudem wurde der von einer Erkältungswelle geplagte Zerfer Kader mit den Nachwuchsakteuren Sebastian Brand und Marlon Lieutenant verstärkt. Von Beginn an lief das Spiel (nur) in eine Richtung, und Zerf lag zur Pause nach Toren von Matthias Burg (7.) und Nils Hemmes (21.) mit 2:0 in Führung. Die Hausherren kamen wach und spielfreudig aus der Kabine, und Hemmes steuerte zwei weitere Treffer bei (47., 48.). Burg erzielte das 5:0. Malberg hatte nicht den Hauch einer Chance, da die Lücken im Defensivverbund zu groß waren. Gabriel Müller gelang immerhin noch der Ehrentreffer (87.). Hochwald-Spielertrainer Fabian Mohsmann bilanzierte: „Ich bin hoch zufrieden, wenn man bedenkt, dass wir das Abschlusstraining am Donnerstag krankheitsbedingt komplett absagen mussten. Wir haben sehr konzentriert und souverän agiert, weshalb ich der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen möchte.“

Zerf: N. Burg – Eisenbarth, Hoffmann (71. Thelen), R. Mohsmann, R. Mertinitz (86. Lieutenant), Carl, M. Burg (83. Brand), Schneider, Thinnes, Lenz (76. Stein), Hemmes (61. Keck)

Schiedsrichter: Yann Ludovicy (Berburg/Luxemburg)

Zuschauer: 223

Tore: 1:0, 5:0 Matthias Burg (7., 57.), 2:0, 3:0, 4:0 Nils Hemmes (21., 47., 48.), 5:1 Gabriel Müller (87.)

Fabian Mohsmann, Spielertrainer des FC Hochwald-Zerf:

Volker Heun, Coach der SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen:

TSV Emmelshausen – FSV Trier-Tarforst ⇥3:5 (1:0)

Die Trierer drehten einen Rückstand und zeigten sich in der Schlussphase abgezockt. Can Inal brachte den Oberligaabsteiger Emmelshausen früh in Führung (12.), die Nicola Rigoni erst nach einer guten Stunde egalisierte (62.). TSV-Angreifer Fabian Nass sorgte mit einem Doppelpack (63. und 66. Minute) erneut für die Führung, welche die eingewechselten Benedikt Decker und Frank Chalve ausglichen (69. und 78.). In der Tarforster Schlussoffensive war es Stürmer Rigoni zu verdanken, der sein Team in der Nachspielzeit auf die Siegerstraße brachte. Trainer Holger Lemke konstatierte: „Das war ein verdammt wichtiger Sieg für uns. Wir haben zu viel zugelassen. In der zweiten Hälfte haben wir uns gesteigert und deutlich mehr Spielanteile erarbeitet. Am Ende haben wir Moral gezeigt und dank einer absoluten Willensleistung verdient gewonnen.“

Tarforst: Merling – Quint (72. Kssouri), Weber, Rashidi, Neumann, Gorges, Herrig (63. Decker), Kiesewetter, Habbouchi, Jost (63. Chalve), Rigoni,

Schiedsrichter: Vincent Hardt (Altendiez)

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Can Inal (12.), 1:1, 3:4, 3:5 Nicola Rigoni (62., 90.+2, 90.+4), 2:1, 3:1 Fabian Nass (63., 66.), 3:2 Benedikt Decker (69.), 3:3 Frank Chalve (78.)

SG Eintracht Mendig/Bell – SG Schneifel-Stadtkyll ⇥4:10 (1:2)

151 Zuschauer erlebten ein denkwürdiges Rheinlandligaspiel, in dem die Schneifel-Kicker einen Kantersieg feierten und dabei zehn (!) Tore erzielten. Udo Backes brachte die Gäste in Führung (29.), die Tobias Johanns wenige Minuten später ausbaute (32.). Mendig/Bell antwortete durch Brice Marc Braquin (35.). Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Schützlinge von Spielertrainer Stephan Simon torhungrig, und schlossen ihre Offensivaktionen eiskalt ab. Klaus Hamper, Markus Diehl und Jan Pidde steuerten je ein Tor bei, während Yannik Moitzheim (Doppelpack) und Nicolas Görres (drei Treffer) noch erfolgreicher waren. Stephan Simon, der einen Foulelfmeter zum 2:5 verursacht hatte, sagte: „Das war ein furioses und teilweise echt seltsames Spiel, wie ich es in der Art in der Rheinlandliga noch nicht erlebt habe. Wir waren im Umschaltspiel sehr stark und schnell unterwegs, und haben auch im zweiten Durchgang die nötige Spannung gezeigt. Defensiv bin ich mit unserem Auftritt nicht ganz einverstanden, aber möchte nach zehn Treffern nicht meckern.“

Schneifel-Stadtkyll: Simon – Backes (77. Biesen), Babendererde, Reusch (72. Schüler), Diehl (69. Pidde), Hamper, Moitzheim, Görres, Johanns, Bück, Weberskirch

Schiedsrichter: Christopher Groß (Trier)

Zuschauer: 151

Tore: 0:1 Udo Backes (29.), 0:2 Tobias Johanns (32.), 1:2, 2:5 Brice Marc Braquin Mitel (35., 57.), 1:3 Klaus Hamper (47.), 1:4 Markus Diehl (53.), 1:5, 3:6, 3:8 Nicolas Görres (56., 64., 73.), 3:5 Sebastian Mintgen (63.), 3:7, 3:9 Yannik Moitzheim (69., 75.), 3:10 Jan Pidde (83.), 4:10 Philipp Pohl (89.)