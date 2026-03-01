Scherpenberg gewinnt Acht-Tore-Spektakel, Budberg marschiert

Der SV Scherpenberg gewann das Acht-Tore Spektakel gegen Mintard. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Das Führungsquartett macht es besonders spannend. Tabellenführer VfB Bottrop hat nach seiner Pleite im Spitzenspiel gegen den ESC Rellinghausen sogar nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenvierte SV Budberg. Die Budberger spielen seit dem Jahreswechsel auch besonders groß auf. Ohne Punktverlust und Gegentreffer behaupteten sich der SVB auch mit 3:0 gegen den SC Werden-Heidhausen. Der SV Scherpenberg profitierte unterdessen von zwei Platzverweisen gegen die DJK BW Mintard und drehte so einen zwischenzeitlichen Zwei-Tore Rückstand.

VfB Bottrop – ESC Rellinghausen 1:2 VfB Bottrop: Joel Frenzel, Mick Matthes, Alessandro Falcone (71. Frederick Owusu Ansah), Labinot Kryeziu (61. Alexander Beloshapkin), Nico Petritt, Ahmed Jemaiel (78. Anil Özgen), Raphael Steinmetz, Lasse Dittner, Bjarne Neumann (82. Nana Kwame Appiah), Enes Bilgin (68. Mirac Özgen), Ralf Thiel - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski - Co-Trainer: Pascal Thielking ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May, Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Simon Neuse, Malik Tchalawou (90. Tom Holz), Luka Bosnjak (81. Yaw Osei Awuah), Tristan Richter, Can Funke - Trainer: Sascha Behnke Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 450 Tore: 0:1 Tristan Richter (30.), 0:2 Can Funke (50.), 1:2 Mick Matthes (72.) Rot: Yousef Issa (76./ESC Rellinghausen/Grätsche von hinten in die Beine)

Turbulent ist gar kein Wort für das Aufeinandertreffen der Verfolger. Denn während Mintard zunächst nach dem Doppelpack von Lukas Mühlenfeld (14., 22.) klar auf Siegkurs stand, hatte die Partie noch einige Wendungen parat. Nachdem Scherpenberg nämlich durch Vedad Music verkürzte (26.), leistete der Platzverweis von Max Haubus den Gästen einen Bärendienst. Zwar schaffte Mintard in Unterzahl sogar noch den Treffer zum 3:1 durch Ben Kastor (51.). Weil Joshua Mantan wenig später aber noch per Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (57.), glitt den Blau-Weißen das Spiel immer mehr aus den Händen. Music (57., 59.) stellte innerhalb kürzester Zeit wieder auf pari. Tevfik Kücükarslan (67.) und Gabriel Derikx (90.) machten alles klar für den SVS.

Diese Bilanz wird sich Carlos Pin einräumen können. Für gleich fünf der sechs Treffer seiner Lintforter war der 24-Jährige höchstselbst verantwortlich (12., 23., 38., 48., 56.). Nach dem überraschenden Erfolg gegen Tabellenführer VfB Bottrop setzt es so einen deftigen Rückschlag für den PSV. Lintfort festigt sich unterdessen im Mittelfeld.

1. FC Lintfort – PSV Wesel 6:0

1. FC Lintfort: Luke Winter, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister, Jonas Haub (61. Marcel Goretzki), Ouassim El Abdouni (73. Justin Uzochi Owuka), Simeon Louma, Princely Ngangjoh (66. Yassine Riad), Abdoulaye Sall, Andre Rieger (66. Julian Klement), Thorsten Kogel, Carlos Candido Pin (61. Taycan Köksel) - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke

PSV Wesel: Kian Maurice Roscher, Stephan Sanders, Timo Giese, Noah Habig, Nico Giese, Luis Jakob Blaswich, Denys Ovsiannikov, Zinedine Funfack, Felix Gehrmann, Max Mahn, Jan Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder

Schiedsrichter: Jan Bongartz - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Carlos Candido Pin (12.), 2:0 Andre Rieger (18.), 3:0 Carlos Candido Pin (23.), 4:0 Carlos Candido Pin (38.), 5:0 Carlos Candido Pin (48.), 6:0 Carlos Candido Pin (56.)

Goch wartet immer noch auf das erste Erfolgserlebnis im neuen Jahr. Immerhin konnten die Viktoria die Nullnummer vermeiden. Den Treffer von Ava Kader kurz vor der Pause (37.) glich Florian Ortstadt nach dem Seitenwechsel noch aus (70.). Ernsthafte Sorgen um den Klassenerhalt muss sich das Team von Kevin Wolze nicht hegen, die herausragende Bilanz aus der Hinrunde wird derzeit jedoch ein Stück weit zunichte gemacht. Mülheimer FC 97 – Viktoria Goch 1:1

Mülheimer FC 97: Tugay Ayasli, Efdal Filiz, Eun-seok Ko, Joel Tata Nsah, Gianluca Barone (52. Koki Okamura), Emre Gözen (84. Mert Kostov), Montana Kuba, Lorik Peshku (67. Howon Ryu), Ahmed-Malik Uzun (75. Mert Kefeli), Tunahan Yardimci, Ava Kader (57. Oben Robert Molango) - Trainer: Engin Tuncay

Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Maximilian Fuchs, Alexander Möller, Luca Palla, Gabriel Preuß (42. Jonathan Brilski), Luca Plum, Levon Kürkciyan, Elias Koenen (60. Marius Alt), Jacob Falkhofen (65. Ahmed Miri), Ilias El Moumen - Trainer: Kevin Wolze

Schiedsrichter: Theo Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Ava Kader (37.), 1:1 Florian Ortstadt (70.)

Den Anschluss zu absoluten Spitzenplätzen scheint Katernberg zunehmend zu verlieren. Gegen die SGS war dabei schon frühzeitig alles klar. Schon nach der ersten halben Stunden gingen die Gäste mit 3:0 in Front. Nick Hillmann verkürzte zwar noch noch vor dem Halbzeitpfiff (42.). Der Platzverweis von Melih Bulut verkomplizierte allerdings jegliche Chancen auf ein Comeback. In der Schlussphase machte Yasar Cakir noch den Deckel drauf (85.). DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – SG Essen-Schönebeck 1:4

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Nils Unger, Berkant Gebes (33. Melih Bulut), Alharth Aljassem (33. Marcel Welscher), Luca Campe, Christopher Löffler, Yves Busch (55. Joel Wyputa), Alison Rafael Leite Dos Santos, Nick Hillmann, Jeremy Metzler, Timm Florian Bungert (73. Niklas Hunder) - Trainer: Sascha Hense

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Julius Nosal (87. Hakan Terzi), Antony Brai, Erion Abazi (60. Fabio Theisen), Yassine Bentaleb (90. Dennis Czok), Yasar Cakir, Volodymyr Honcharov, Henri Kvesa (77. Sebastian Neusser), Luiz-Simon Kreisköther, Siegfried Kalonda (60. Samuel Pozniak) - Trainer: Olaf Rehmann

Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Yasar Cakir (10.), 0:2 Siegfried Kalonda (13.), 0:3 Volodymyr Honcharov (29.), 1:3 Nick Hillmann (42.), 1:4 Yasar Cakir (85.)

Rot: Melih Bulut (48./DJK Sportfreunde Katernberg 13/19/)

Erwartungsgemäß hatte Speldorf das Spiel unter Kontrolle, ließ die Tore auch schrittweise folgen. Janis Timm per Doppelpack (35., 58.), Robin Tschierske (18.) und Maximilian Fritzsche (53.) stellten einen ungefährdeten Auswärtssieg sicher, wodurch die Rhenania weiter ganz unten hängenbleibt. Für eine Rettung der Bottroper bräuchte es inzwischen schon ein mittelgroßes Fußballwunder. Rhenania Bottrop – VfB Speldorf 0:4

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Emircan Temel, Jan Nübel, Lucas Bellingkrodt (46. Murat Berbero) (65. Nejat Berbero), Hendrik Laakmann (65. Flavio Dietz), Samuel Kahnert, Jonas Kimbesi, Cem Sakız, Murat Berbero (65. Nejat Berbero), Felix Gatner, Marc - Aime Rigione (63. Bünyamin Kerim Kaymakci) - Trainer: Stefan Thiele

VfB Speldorf: Sebastian Speen, Carl Paul, Gabriel Heckerott, Robin Tschierske (71. Constantin Redeker), Dominic Miller, Karim El Moumen, Janis Timm (61. Mertcan Akdeniz), Maximilian Fritzsche, Yassin Merzagua (61. Leon Barghorn), Calvin Küper (71. Destine Onyemere), Bradley Asoh (70. Athanasios Tsourakis) - Trainer: Dimitri Steininger

Schiedsrichter: Philipp Heuser - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Robin Tschierske (18.), 0:2 Janis Timm (35.), 0:3 Maximilian Fritzsche (53.), 0:4 Janis Timm (58.)

Mit einem schönen Abschluss unters Tordach brach Sevkan Rascho zunächst den Bann (36.), noch vor der Pause hatten die Sportfreunde die passende Antwort parat, Noah Herrmann nahm einen langen Ball in den Strafraum gut runter und schloss ins Eck ab (42.). Nach dem Seitenwechsel stachen die Hattinger erneut zu. Moreno Mandel verwertete eine Flanke mit einem idealen Kontakt (51.), Robin Duesmann vollendete eine Umschaltsituation zur Zwei-Tore-Führung (55.). Davon sollten sich 07 nicht mehr erholen, wodurch sich Niederwenigern etwas Luft nach untern verschafft. Sportfreunde Niederwenigern – Sportfreunde Hamborn 07 3:1

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Robin Duesmann (88. Hendrik Maximilian Fülber), Finn Luca Baartz, Frederik Lach, Marc Geißler, Marcel Modro, Florian Machtemes (87. Marlon Anthony Williams JR), Paul Anton Renneberg, Sekvan Azad Rascho (84. Linus Julius Hirsch), Moreno Mandel (73. Niklas Nadolny) - Trainer: Marcel Kraushaar

Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Noah Gabriel Herrmann, Kenson Götze (58. Burkay Bostanci), Nico Kuipers, Gökdeniz Senlik (60. Mahir-Can Kalpakli), Talha Evler, Max Werner (58. Teoman Moustafa), Rashad Ouro-Akpo, Alexandros Chassanidis, Pascal Spors, Luka Blazevic (73. Yusa Sentürk) - Trainer: Soumiya Bouhadi

Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 119

Tore: 1:0 Sekvan Azad Rascho (36.), 1:1 Noah Gabriel Herrmann (42.), 2:1 Moreno Mandel (51.), 3:1 Robin Duesmann (55.)

Budberg bleibt im neuen Jahr weiter unaufhaltsam, das Team von Tim Wilke kassierte im neuen Jahr noch keinen Gegentreffer und ist mit seiner makellosen Ausbeute nun sogar in Schlagdistanz zu Platz eins. Für die drei Treffer ließen sich die Gäste jedoch bis in die zweite Hälfte Zeit. Jeremy Umberg (46.) und Felix Weyhofen (53.) konnten den SVB bereits etwas beruhigte durchatmen lassen. Oliver Nowak (84.) machte schließlich alles klar. SC Werden-Heidhausen – SV Budberg 0:3

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Niklas Cirkovic, Lennart Paul Richard Konietzko, Laurens Elias Grünewald, Tim Homberg, Björn Homberg, Linus Thamm, Jacob Hans Mertes (19. Reo Yoda), Gianluca Carlo Nava, Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia, Justus Morten Becker - Trainer: Danny Konietzko

SV Budberg: Lorenz Delgado, Laurin Severith, Niklas Ueberfeld (88. Simon Kömpel), Jeremy Umberg (90. Luis Weyhofen), Lennart Hahn (90. Fynn Jansen), Fynn Leon Eckhardt (77. Florian Mordt), Mike Terfloth, Ole Egging, Felix Weyhofen, Moritz Paul, Oliver Nowak - Trainer: Tim Wilke

Schiedsrichter: Niklas Peuten (Tönisvorst) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Jeremy Umberg (46.), 0:2 Felix Weyhofen (53.), 0:3 Oliver Nowak (84.)

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

06.03.26 ESC Rellinghausen - PSV Wesel

08.03.26 SG Essen-Schönebeck - Rhenania Bottrop

08.03.26 Sportfreunde Niederwenigern - 1. FC Lintfort

08.03.26 Viktoria Goch - FC Kray

08.03.26 SV Budberg - Mülheimer FC 97

08.03.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SC Werden-Heidhausen

08.03.26 DJK Blau-Weiß Mintard - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

08.03.26 VfB Speldorf - VfB Bottrop



23. Spieltag

13.03.26 Rhenania Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard

13.03.26 SV Scherpenberg - Viktoria Goch

14.03.26 Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Hamborn 07

15.03.26 PSV Wesel - VfB Speldorf

15.03.26 1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen

15.03.26 FC Kray - SV Budberg

15.03.26 VfB Bottrop - SG Essen-Schönebeck

15.03.26 SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Niederwenigern

