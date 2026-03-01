ESC Rellinghausen nach Topspiel-Sieg nah dran am VfB Bottrop Landesliga, Gruppe 2: Im Top-Duell setzte sich am Sonntagnachmittag der ESC Rellinghausen beim VfB Bottrop mit 2:1 durch und ist nun nur noch einen Zähler hinter dem Spitzenreiter. von Sascha Köppen · Heute, 18:59 Uhr · 0 Leser

Der SC Rellinghausen in Grün hatte am Ende gegen den VfB Bottrop in schwarzen Trikots die Nase vorne. – Foto: Anton Wagener

Mehr Topspiel ging nicht: Als sich am Sonntag um 15 Uhr in der Landesliga, Gruppe 2 der VfB Bottrop und der ESC Rellinghausen gegenüberstanden, kam es zum Vergleich der beiden bislang besten Teams dieser Saison. Die Bottroper gingen dabei als Spitzenreiter in die Partie - und das sind sie dank des Vorsprungs von vier Zählern auch weiterhin. Doch durch den 2:1-Erfolg sind die Gäste aus Essen nun bis auf einen Zähler herangerückt, und dahinter lauern mit nur noch einem weiteren Punkt Rückstand der SV Scherpenberg und der SV Budberg.

Heute, 15:00 Uhr VfB Bottrop VfB Bottrop ESC Rellinghausen ESC Rellingh 1 2 + Video Die Bottroper waren dabei zunächst optisch das durchaus überlegene Team, auch wenn die ganz klaren Tormöglichkeiten zunächst verwehrt blieben. Die hatten dann wiederum durchaus die Gäste von Coach Sascha Behnke, auch wenn es erst nach einer halben Stunde so richtig gefährlich wurde. In der 29. Minute parierte Bottrops Schlussmann Joel Frenzel noch stark, eine Minute später war er dann gegen Tristan Richter aber machtlos, der zum 1:0 für den ESC traf - zur Freude eines doch beträchtlichen Teils der 450 Topspiel-Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz am Jahnstadion. Die Bottroper blieben bis zur Pause bemüht, kamen jedoch nicht zu einem wirklich gefährlichen Abschluss, der den Ausgleich hätte bringen können.

ESC Rellinghausen legt nach Nach dem Seitenwechsel war es dann ein Aussetzer der Gastgeber, der zum 2:0 des ESC führte. Nach einem Anspiel von außen unterschätzte Keeper Frenzel die Situation ein wenig, schoss den auf ihn zueilenden Can Funke an, der den Ball so an ihm vorbeispitzelte und ihn nur noch in das leere Tor schieben musste (50.). Nun mussten die Bottroper einen Zwei-Tore-Rückstand nachlaufen, was dann in der 72. Minute erfolgreich war. Eine Ecke von Raphael Steinmetz verlängerte der eingewechselte Alexander Beloshapkin, so dass Nick Matthes ihn nur noch über die Linie drücken musste. Ein weiteres Signal für die Aufholjagd war dann eigentlich, als Youssef Issa nach einem rüden Einsteigen die Rote Karte sah. Doch die Bottroper machten zwar Druck, waren für den Ausgleich aber letztlich nicht zwingend genug. So freuten sich am Ende die Essener Gäste in Grün. So spielten sie: VfB Bottrop – ESC Rellinghausen 1:2

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Mick Matthes, Alessandro Falcone (71. Frederick Owusu Ansah), Labinot Kryeziu (61. Alexander Beloshapkin), Nico Petritt, Ahmed Jemaiel (78. Anil Özgen), Raphael Steinmetz, Lasse Dittner, Bjarne Neumann (82. Nana Kwame Appiah), Enes Bilgin (68. Mirac Özgen), Ralf Thiel - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski - Co-Trainer: Pascal Thielking

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May, Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Simon Neuse, Malik Tchalawou (90. Tom Holz), Luka Bosnjak (81. Yaw Osei Awuah), Tristan Richter, Can Funke - Trainer: Sascha Behnke

Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 450

Tore: 0:1 Tristan Richter (30.), 0:2 Can Funke (50.), 1:2 Mick Matthes (72.)

Rot: Yousef Issa (76./ESC Rellinghausen/Grätsche von hinten in die Beine)