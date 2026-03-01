ESC Rellinghausen nach Topspiel-Sieg nah dran am VfB Bottrop

Mehr Topspiel ging nicht: Als sich am Sonntag um 15 Uhr in der Landesliga, Gruppe 2 der VfB Bottrop und der ESC Rellinghausen gegenüberstanden, kam es zum Vergleich der beiden bislang besten Teams dieser Saison. Die Bottroper gingen dabei als Spitzenreiter in die Partie - und das sind sie dank des Vorsprungs von vier Zählern auch weiterhin. Doch durch den 2:1-Erfolg sind die Gäste aus Essen nun bis auf einen Zähler herangerückt, und dahinter lauern mit nur noch einem weiteren Punkt Rückstand der SV Scherpenberg und der SV Budberg.
Nach dem Seitenwechsel war es dann ein Aussetzer der Gastgeber, der zum 2:0 des ESC führte. Nach einem Anspiel von außen unterschätzte Keeper Frenzel die Situation ein wenig, schoss den auf ihn zueilenden Can Funke an, der den Ball so an ihm vorbeispitzelte und ihn nur noch in das leere Tor schieben musste (50.). Nun mussten die Bottroper einen Zwei-Tore-Rückstand nachlaufen, was dann in der 72. Minute erfolgreich war. Eine Ecke von Raphael Steinmetz verlängerte der eingewechselte Alexander Beloshapkin, so dass Nick Matthes ihn nur noch über die Linie drücken musste. Ein weiteres Signal für die Aufholjagd war dann eigentlich, als Youssef Issa nach einem rüden Einsteigen die Rote Karte sah. Doch die Bottroper machten zwar Druck, waren für den Ausgleich aber letztlich nicht zwingend genug. So freuten sich am Ende die Essener Gäste in Grün.
VfB Bottrop – ESC Rellinghausen 1:2
VfB Bottrop: Joel Frenzel, Mick Matthes, Alessandro Falcone (71. Frederick Owusu Ansah), Labinot Kryeziu (61. Alexander Beloshapkin), Nico Petritt, Ahmed Jemaiel (78. Anil Özgen), Raphael Steinmetz, Lasse Dittner, Bjarne Neumann (82. Nana Kwame Appiah), Enes Bilgin (68. Mirac Özgen), Ralf Thiel - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski - Co-Trainer: Pascal Thielking
ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May, Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Simon Neuse, Malik Tchalawou (90. Tom Holz), Luka Bosnjak (81. Yaw Osei Awuah), Tristan Richter, Can Funke - Trainer: Sascha Behnke
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 450
Tore: 0:1 Tristan Richter (30.), 0:2 Can Funke (50.), 1:2 Mick Matthes (72.)
Rot: Yousef Issa (76./ESC Rellinghausen/Grätsche von hinten in die Beine)
Die Gäste aus Essen hatten den Rückstand am vorigen Wochenende auf eben diese vier Zähler verkürzt. Denn während der VfB Bottrop beim überraschenden 3:4 beim PSV Wesel seine erste Saisonniederlage überhaupt hinnehmen musste, siegte der ESC Rellinghausen souverän mit 5:0 gegen den VfB-Lokalrivalen Rhenania Bottrop. Sollte am Sonntag ein Auswärtserfolg beim Spitzenreiter gelingen, deutet sich ein geradezu dramatisches Aufstiegsrennen an.
Und nur einmal hat der ESC in acht Auswärtspartien dieser Saison den Platz als Verlierer verlassen - die Bottroper sollten also gewarnt sein. Allerdings ist die Heimbilanz des VfB absolut makellos. In zehn Partien gab die Mannschaft von Trainer Marco Hoffmann nicht einen einzigen Zähler ab, schoss dabei 38:11 Tore. Es darf also auf ein Spektakel gehofft werden, bei knapp vier Treffern im Schnitt. Die interne Torjägerliste wird dabei von einem Duo dominiert. René Biskup war bisher 17-mal erfolgreich (und das in nur 940 Einsatzminuten!), nur einen Treffer weniger hat Raphael Steinmetz vorzuweisen, über dessen Torgefährlichkeit man am Niederrhein ohnehin niemandem mehr etwas erzählen muss.
Bei den Gästen des ESC Rellinghausen sind die Tore weitaus verteilter erzielt worden. Im Team von Trainer Sascha Behnke ist Berkan Eken mit acht Treffern aktuell der Top-Schütze.